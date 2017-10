Ley di Proteccion di nos Flora y Fauna

Referente e Decreto Nacional (Landsbesluit) nobo cu a sali cu ta trata e proteccion di flora y fauna local cu ta na peliger di extincion y di balor ecologico, DNM kier a aclaria lo siguiente.

E ponencia cu e lista di piscanan incluyendo e Kreeft, ta sortonan cu awo no ta permiti pa mata of pa herida, no ta completamente corecto. Varios di e piscanan y e Kreeft ta proteha caba desde aña 1995 den e Ordenansa Nacional di Proteccion di Naturalesa articulo 13 (Natuurbeschermingsverordening). E unico sortonan cu a haya e status di proteccion e aña aki ta e Atlantic Bluefin Tuna, Nassau Grouper, Goliath Grouper y e famia di e Gutu (Parrotfishes). E Atlantic Bluefin Tuna, Nassau Grouper y Goliath Grouper ta sortonan cu ta mundialmente den peliger di extincion a base di datonan internacional.

Pa loke ta trata e famia di Gutu, tin rapportnan di entre otro United Nations cu ta demostra e balor ecologico di e famia di Gutu pa cu e rifnan di coral. E famia di Gutu a haya e status di proteccion pa e motibo cu su presencia den e rifnan di coral ta hopi importante. Si e Gutu no t’ey pa come e alganan cu ta crece riba e rifnan esaki lo causa e morto di e coralnan ya cu e alganan ta crece mas lihe cu e coral. Na mesun momento e morto di e coralnan ta causa desaparicion di e diferente sortonan di pisca y otro bida marino cu ta depende di e rifnan di coral. E desaparicion di coralnan den nos awanan lo tin un efecto negativo pa nos mesun piscadonan cu ta depende di e piscanan cu ta biba riba nos rifnan.

Manera menciona caba, DNM kier enfatisa cu e otro piscanan y entre otro e Kreeft y e Calco, ta sortonan cu tin un status di proteccion for di aña 1995 y e Calco for di añanan 80.

Na 2007 a institui e ‘Commissie Flora en Fauna’ cu a haya un concepto di lista di flora y fauna for di Santa Rosa (DLVV). E ‘Commissie Flora en Fauna’ a involucra e dos autoridadnan riba e tratado di CITES cu ta Departamento di Veterinario y Santa Rosa (Santa Rosa ta representa tambe den e directiva di Centro di Pesca di Hadicurari) pa sigui traha riba e lista aki.

A scucha e dos departamentonan aki y a ricibi nan sugerencianan cu ta inclui den e lista. Tambe e ‘Commissie Flora en Fauna’ a inclui e lista di piscanan di coral e tempo aya caba cu tabata inclui 108 sorto di pisca di coral.

Na 2013 Departamento di Legislacion a manda e lista aki pa DNM pa splica detayadamente cu argumento fuerte, pakico tur e sortonan di flora y fauna ta riba e lista pasobra no tabata tin motivacion suficiente di esakinan.

DNM a traha riba criterianan pa e sortonan por bini e lista proteccion aki. Tambe DNM a haci un peticion na Santa Rosa y Servicio Veterinario pa entrega nan motivacion pakico e sortonan indica mester ta riba e lista aki. Pa loke ta trata e piscanan, uzando e criterionan traha, a keda solamente di e 108 sortonan di pisca riba e lista original di e ‘Commissie Flora y Fauna’, e famia di e Gutunan y e Nassau Grouper. Acerca a bin e Goliath Grouper y e Atlantic Bluefin Tuna.

Tur e sortonan cu ta proteha for di aña 1995 caba, tambe a forma parti di e lista. Asina nan a haya extra proteccion incluyendo entre otro nan webo y nan neishi.

Na 2017 Raad van Advies a sugeri pa tur sorto di pisca di coral bini riba e lista aki un biaha mas. DNM a analisa e sugerencia y a mustra Raad van Advies cu esaki no ta cumpli cu e criterio traha pa bini riba e lista di proteccion y cu e lo bay afecta e piscado tambe.

DNM mester remarca cu Santa Rosa a haya e lista di flora y fauna na 2013. Di cual nan a manda nan motivacion pa proteccion di e sortonan di flora. Pero riba e lista di fauna nan no a duna comentario. Loke si tin cu remarca ta cu tabata tin hopi discusion riba e Kreeft cu si of no e ta proteha, y si e no ta proteha pa e ora bini cu regulacion di entre otro e Kreeft.

Cu asombro por tuma nota cu Santa Rosa, awor cu e ley ta na vigor, ta bin cu e remarca cu nan lo bay wak cua efecto e lista di flora lo tin riba criadonan di cabrito, mientras cu nan mes a yuda traha riba e lista di matanan. Ningun momento den e proceso Santa Rosa a trece esaki como punto di atencion.

DNM ningun momento ta contra di e piscadonan. Al contrario, DNM lo ta dispuesto pa traha conhuntamente cu nan. E punto di salida, claro, no por ta cu no por proteha ningun sorto di especie marino. Si ta bay opta pa regulacion,ban haci esaki conscientemente. Varios biaha DNM a pidi instancianan, entre otro Hadicurari y Santa Rosa e rapportnan,cu nan mes a indica cu nan tin, cual nunca nan a manda pa asina DNM logra yega e meta aki.

DNM mester aclaria tambe cu e ley no ta un ley di piscamento sino un ley pa proteccion di naturalesa incluyendo nos bida marino. Lama ta di nos tur pero e no ta un fuente inagotabel di recurso.