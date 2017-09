Ley di prohibicion di pesca lo stroba nos piscadonan local mas

Pa cu e tema di piscadonan di otro pais cu ta pisca den nos awanan teritorial y ta bende e piscanan mas barata cu nos piscadonan local, esey mes ta un reto cu e ley aki si e bin na vigor lo stroba nos hendenan local hopi mes, segun Sra. Nathaly Maduro di Santa Rosa.

A papia cu e diferenter departamentonan concerni y Ecomische Zaken ta bezig ta tackle e siutacion aki. E ta un competencia inhusto pa nos piscadonan local y un di e doelnan principal di Santa Rosa ta pa promovee sector primario, evita mas importacion y zorg pa e hendenan produci mas. Na momento cu cuminsa bin cu prohibicion, sey ta trece cun’e cu ta motiva cu lo mester importa mas producto. Vooral den caso di kreeft, cu ta un producto cu ta riba menu di tur seafood restaurant. Segun un estudio haci algun aña atras, e turista ta bia cu e ta bin bek pa e dinning experience. Si bo import’e, no por promote e concepto cu e ta un cuminda local.

Sra. Maduro ta enfatiza cu Santa Rosa ta kere den regulacion. Un palabra hopi na moda ta sostenibilidad, pero den concepto di Sra. Maduro e ta algo cu mester crea un balanse. E no mester afecta un banda drastico y e otro banda un otro ta beneficia di dje. Esey ta un muestra di no traha banda di otro como departamento.

Tur hende ta trahando pa Aruba, dus no mester wak nada otro cu e bienestar di nos isla. Y si traha hunto, si ta lanta comision y ta bisa cu expertonan cu mester ta den comision ta duna nan input. Sra. Maduro ta bisa cu si a involucra no solamente e parti di gobierno, pero tambe e NGO’s, e piscadonan mes. Al menos na prome luga, ta haya hopi informacion. Na di dos luga, e ser humano hopi biaha ta hopi mas flexibel pa traha hunto ora cu e tin poco input. Na momento cu ta bin cu prohibicion abrupto, e ta crea friccion. Sra. Maduro ta compronde e posicion di e departamento, pa no pasa cu ta bay haya over fishing. Pero por bin cu sistemanan pa regula esey.

Si wak cu na Bonaire, nan tin un campaña pa coy kreeft pero no den cierto temporadanan. Y mescos por haci cu e piscanan. Puntra e piscadonan, cual ta e tiponan di piscanan, si nan wordo prohibi, ta afecta nan mas. Tur esaki mester tene na cuenta ora di bay implementa un ley.

Te ainda no tin ley pa proteha nos piscadonan ya cu ainda autoridadnan di Aruba ta laga botonan Colombiano of Venezolano ta laga esakinan pasa. Sra. Maduro a splica cu tin dialogonan tumando luga. Cosnan no ta yega pasa di biaha y piscadonan ta hopi preocupa. Santa Rosa a propone ta pa crea bek e mercado di antes. E no ta posibel den e area di Playa, pero si lo ta ideal pa crea e waf bek manera antes, na e waf nobo unda e barkitonan ta bende nan productonan fresco. E ta un oportunidad pa e productornan local tambe.

Un criado di bestia, cu no tin fondonan pa inverti den e freezernan grandi y ya cu tin abbatoir eynan mes, unda cu ta sali for di abattoir, cu carni gekeurd y ta bende esey eynan mes, segun Sra. Nathaly Maduro, di Santa Rosa.