Ley di prohibicion di huma den un luga publico ta na vigor

Un otro ley cu a cuminsa na 2017 ta e ley di no huma den negoshi cu antes tabata huma aden. Parlamentario Marlon Sneek di fraccion di avp a splica mas di e ley cu ta na vigor

Tin un trayecto pa loke ta e ley aki pa su introduccion. Pa loke ta 1 di Januari el a drenta na vigor oficialmente como ley pa tur departamento di Gobierno. Tur instancia deportivo, restaurant y pa loke ta casino, e lo bin na vigor mas den aña. A acorda cu ta duna espacio pa atende cu cambionan cu tin cu haci pa cumpli cu e rekisitonan cu e ley ta perscribi.

Marlon Sneek a agrega cu en principio ley ta papia di luganan cera. Hopi hende ta wak solamente luganan publico cu por bay, pero e ta conta tambe den un oficina y si ta traha den oficina y cu tin un hende ta huma, awor aki e no mag di haci esey mas. Ta papia di espacionan cu ta cera. Ley ta perscribi esaki. Si tuma nota, un paar di luga cu tin’e implementa cual ta Tai Hung Yung, tambe Glenn’s Place, nan a traha un luga pafo na entrada cu por sinta huma, pero no mag huma paden den e luga cera, segun Sneek.

Ta bon pa nan buta un borchi cu ta bisa cu no tin mag di huma den e luga pa evita discusionnan cu un cliente cu por drenta y bisa cu tin hende ta huma y haya problema den e negoshi. Lo ta bin pa tin e sticker buta caminda cu ta notifica e hendenan. Ta mira otro luganan cu tin’e poni riba e bar mes cu tin un borchi cu no mag huma. Ta algo mundial. Diferente pais rond mundo tin’e. No ta mira pakico Aruba no por yega na esaki y cumpli cune. Esey ta conta tambe pa benta di alcohol pa menornan di 18 aña.