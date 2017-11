Ley di enseñansa obligatorio mester wordo reenforsa

Sr. Edgar Vrolijk ta un di e personanan cu pa prome biaha ta drenta parlamento, despues di a huramenta dilanti S.E. Gobernador J.E. Boekhoudt, diabierna ultimo.

Sr. Vrolijk a bisa cu tin hopi cosnan pa drecha, manera e ley di enseñansa obligatorio, ya cu esaki ta algo cu mester bay traha ariba dje. A core implementa e ley aki, ya cu ta parce cu a crea e perspectiva pa crea e fondonan. No tin control pa cu e ley aki el a traha hopi aña na scol y e por bisa cu e ley aki no ta funciona, desde cu el a wordo implementa.

A yega un momento unda lo bay fortifica e control, kisas lo crea un rabiamento pero tur cos mester wordo poni na su luga. Pero e mayor tin e deber di manda su yiu scol, pero tambe gobierno di su banda tin su deber, ora cu por ehempel e docente no ta traha, laga e mucha keda scol. Esey a lubida di pone den e ley di enseñansa obligatorio. Si ta exigi di e mayor, gobierno tambe mester duna di su parti.

No solamente enseñansa, pero inculca e deporte escolar un biaha mas. Sr. Vrolijk tin 18 aña ta practicando deporte y hopi di esakinan ta den mal estado. Ta un berguensa paso caminda unda tur cos ta cuminsa, scol ta un parti hopi importante den comunidad. E ta e base di tur nacion na mundo. Y ta dedica poco tempo na dje. Lo mester traha ariba e ley di bijstand, pa personanan cu pa motibonan medico no por traha, no ta bin na remarca pa haya esaki, cual ta un tiki discriminatorio. Tin cosnan pa regla, tin prioridadnan pa pone.

Tambe e manera con ta bay eleccion den e proximo eleccion tambe y sigur bin cu e ley di partidonan politico. No por ta asina cu esun cu ta sali bende, pa recauda fondo y otro ta haya tur cos. Esey no por pasa mas den un era moderno asina aki.

Transparencia ta cuminsa den cas mes y esey ta un pilar cu sigur sigur lo mester wordo pusha pa pasa den Staten, segun Sr. Edgar Vrolijk.