Ley di castigo minimo lo limita e hues den dunamento di castigo

Tin hopi profesionalnan cu ta desea di sa kico partidonan politico tin pensa di haci pa loke ta e tema di castigo minimo pa cual aki Sr. mr. Patrick van der Biezen cu ta un abogado ta splica mas dicon e ta bin pa dilanti riba e tema aki.

Sr. mr. Patrick van der Biezen ta di opinion cu na 2015- 2016 hopi tabata wordo papia den comunidad cu nan ta haya cu castigonan ta mucho abao, vooral den casonan di abuso di mucha. Organisacionnan ta bin dilanti cu firmanan y peticion pa bin cu castigo minimo. Esey ta un di e puntonan, cu su persona como abogado, kico e partidonan awo tin pensa, pasobra cu mester haci un escogencia pa cual partido bo ta bay deposita bo voto pe. E lo kier sa den kico e partidonan ta pensa como profesional.

Na momento cu bin cu castigo minimo, bo ta eigenlijk limita e hues den su decisionnan. E hues tin un margen di castigo pa kies. Aruba conoce un Algemene Minimunstraf na Aruba y e pensamento pa bin cu castigo minimo, kemen cu e hues tin menos choice pa scoge. Y esey ta loke mr. van der Biezen ta interesa pa sa mas over di esaki.

Den parlamento tin varios abogado, mr. Desiree de Souza- Croes, mr. Andin Bikker, mr. Evelyn Wever-Croes cu lo mester sa cu tin un bashi, pa un problema cu tin den e parti di husticia.

Normalmente ora ta bay traha un ley, nan ta papia cu diferente comision, comision di husticia, cu nan ta bay papia cu e Orde van Advocaten, leden van Straffelijk Hof. Pero den e caso aki nan no a sinta y pidi advies di e orde van Advocaten, segun mr. van der Biezen. Pero el a compronde cu nan a sinta cu huesnan aña pasa y huesnan a laga sa cu nan ta haya esey un desaroyo no mucho bon, ya cu esaki lo limita nan den nan trabao pasobra cu cada caso lo ta diferente. Na momento cu bin cu minimum straf.

Esey kiermen cu no ta nada, pa keda ariba e topico di abuso di mucho, pa a mishi cu e mucha, of bo a penetr’e no tin castigo minimo. Tur esey hues tin cu tene cuenta cun’e.

Hues, eminentemente, su tarea ta pa evalua e circumstancianan. Den hopi di e casonan, bo no sa kico ta e detayenan di caso. Bo no sa si p.e. E persona door di menasa el a hay’e den un situacion cu e no tabata tin otro opcion, e tin problemenan mental cu a hunga rol cu ta haci cu e no por ta completamente responsabel pa su actonan y ta hunga un rol ora di castigo.

Sr. mr. Patrick van der Biezen ta duna su opinion como un Young Profesional, y no na nomber di e Ordo di Abogado. Abogado van Der Biezen ta haya cu e desaroyo lo limita e hues den su trabao y esey lo no ta un desaroyo corecto. Na momento cu bin cu castigo minimo, si ta un mucha homber di 20 aña cu tin relacion cu’n mucha muhe di 15 aña, e diferencia di edad no ta grandi. Pero pa ley e ta castigabel. Asina automaticamente e hues no por tene cuenta cu e circumstancianan ey, e ta hay’e cu e mester impone e castigo minimo. Un di dos ehempel, lo ta den caso di un homber di 40 aña mishi cu un mucha di 2 aña. E ora e espacio cu mester tene cuenta cu circumstancia personal, esey no por hunga un rol grandi mas.

Den e caso aki ta limita e hues den su trabao, y segun mr. van der Biezen, comunidad mester ta sigur si esey ta e desaroyo cu nan kier. Naturalmente ta haya hende den comunidad cu ta bisa cu e persona mester wordo castiga mas. E ora ta bin e pregunta, ki ora ta suficiente.

Pueblo di Aruba y universalmente esey ta e caso, tin cu ta pidi hasta ta pidi castigo cadena perpetua. Na Merca ainda ta asina cu tin castigonan di camara di gas, of inyeccion letal. Pero na Aruba den ley ta poni un castigo di prizon temporal y bo tin castigo cu tin pa un tempo stipula na dje, cu maximo di 30 aña, y tambe tin e castigo di prizon cu ta pa bida largo. Na Aruba tin un pa dos persona cu ta cera pa bida largo.

Por pidi “gratie”, pero segun ley ainda bo tin 30 aña of bida largo.

Segun mr. van Der Biezen, ta ora di proposicion di ley, Parlamento lo pidi conseho den e Ordo di Abogado, nan lo por sinta na mesa hunto y traha un advies pa esey.

Lo ta bon si, segun mr. van der Biezen, algun partido ta trahando ariba nan programa y na Hulanda bo ta hay’e facilmente via internet. Lo ta bon pa haci esaki na Aruba y asina tur Young Profesional y personanan den comunidad por orienta nan mes, den kico e programa ta di cada partido y asina haci nan miho escogencia.