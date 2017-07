Ley contra di celular ora di core auto pronto lo ta na vigor

Recientemente Parlamento a aproba e ley di trafico, cu ta encera cu tur loke e chauffeur su actonan, tur loke cu ta castigabel, ta ancra den ley di trafico. Sra. Velasquez ta splica.

Ta pa es motibo aki, cu Parlamento a ancra e articulo nobo, cu nan a bin cun’e den un amienda, cu parlamentario tin autoridad pa traha pa cambia leynan. Minister di Husticia a bin cu un ley di trafico den Parlamento y parlamento a bin cu e cambionan den un amienda. E ley ta specifico, caminda cu e hecho cu ta core auto mientras ta papia na celular, ta castigabel. Hopi biaha ta mira con chauffeurnan ta core auto y cu celular den man. Esaki tabata motibo cu Sra. Velazques a bay traha ariba e ley aki, despues di a haci sondeonan, despues di a papia cu departamento di Trafico y Roadservice, ya cu nan esunnan cu ta traha ariba casonan di dalmento den trafico. Pesey a haci e hecho cu ta core auto mientras cu tin celular den man, of ta papia na celular, un acto castigabel.

Sra. Velasquez a entrega e amienda, cu a haci cu a bin cu’n articulo, cu a wordo yama articulo 7a, cu ta haci cu na momento cu ta core un vehiculo di motor, un brommer, un snorfiets of un brommer pa personanan cu tin un discapacidad fisico, ta estrictamente prohibi di tin un celular den man. Manera ya sa, tin hopi auto tin’e, ingebouwd, cu ta haci’e “handsfree”, cual no ta castigabel, pero si e por ta un distraccion. Pero aworaki ta castigabel, pa tin un celular den bo man, mientras cu bo ta coriendo un vehiculo di motor.

E ley a wordo aproba dia 20 di Juni, e tin cu bay Gobernador, pa Gobernador firm’e y publik’e. Prome cu e wordo publica, e no ta drenta na vigor ainda. Ora cu e wordo publica den e Publicatieblad, e ora e ta bay na vigor. Con leu e ley aki ta, no ta conoci cerca Parlamentaria Sra. Velasquez. A bin cu e ley specifico aki, pasobra cu hopi biaha e ta bira hopi mas facil y practico, pa e polis traha su procesverbaal.

Tambe tin e articulo 2, den ley di trafico, cual polis semper por a uza semper pa actua contra hende cu celular, unda ta para cu ta prohibi pa actua di tal manera, cu por trece e siguridad di trafico den peliger. E polis tur tempo por a actua segun articulo 2. Ta pesey a bin cu e articulo specifico, articulo 7a, di ley di trafico, unda ta haci e hecho cu tin un celular den man, mientras ta coriendo auto, castigabel.

Sra. Velazques a splica cu ta bira dificil en berdad pa polis controla, y den practica ta dificil pa controla ya cu ta mas o menos 20% di autonan tin glasnan getint, y mas ainda cu nos gobernantenan mes ta core cu auto cu glasnan getint. Aki na Aruba ta permiti ainda cu cierto grado di tint ariba bo glasnan di auto. Un club social a cuminsa cu’n campaña di “Don’t text and drive”. Parlamento ta apoya e club social, pasobra esaki a bira un custumber cu a bira un mal custumber.

Pa loke ta e glasnan getint, Sra. Clarisca Velasquez a splica esaki tambe lo mester wordo traha ariba dje. Pero un caminda mester a cuminsa, pasobra di otro manera, nunca niun ley ta wordo aproba. Si mester bisa cu desde cu e Minister di Husticia a anuncia cu lo bin cu’n ley cu ta prohibi di tin celular den man, hopi hende a cuminsa tene cuenta di dje. Celular den man ta castigabel. Segun Sra. Velasquez, e ta un custumber cu a bira mal custumber cu a bira peligroso.

Por ultimo Sra. Clarisa Velasquez mester keda conscientisa comunidad ariba esaki. Ainda ta wak hopi hende cu telefon den man. Nan no ta consciente y nan no sa cu el a bira castigabel. Pesey ta urgi e pueblo pa skucha noticia pa conscientisa e comunidad, pasobra cu e ta peligroso y no ta pornada a bin cu e ley aki.

Gobierno mester bin mas pronto cu ta posibel pa bin cu’n campaña pa conscientisa e pueblo tocante e uzo di celular den man ora cu ta core auto.