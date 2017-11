Leve temblor sinti cerca Carupano, Venezuela

PORT OF SPAIN, Trinidad and Tobago- Diadomingo den oranan di marduga, pa ta exacto pa 12:45 un leve temblor di 4.3 grado, a wordo sinti west di Trinidad, cerca di Carupano, Venezuela.

E epicentro tabata situa na 84 km oost di Carupano, Venezuela y 106 km West di Port of Spain, Trinidad and Tobago, na un profunidad di 19 km.

Desde 5 di November, temblornan mayor di 2.5 grado a bin ta sosode den vecindario di Trinidad and Tobago y costa noord di Venezuela.

No tin un motibo definitivo pa e aumento den eventonan sismico den region. Sin embargo, e temblornan leve aki ta señal cu e esfuerso y tensionnan cu a acumula durante tur e añanan aki ta wordo distribui lentamente. E tensionnan aki ta wordo libera den forma di temblornan menor te cu microsismonan cu ta wordo detecta door di sismograficonan y no ta wordo sinti.

Aunke e aumentonan reciennan aki di sismicidad no necesariamente ta un precursor di un evento sismico mayor, Trinidad y Tobago ta situa den un region cu nivelnan halto di sismicidad. Cada aña, mas di 1200 teremotonan ta wordo registra den e Caribe Oriental. Un padron di temblor promedio di M7.0 pa M7.9 cada 20 pa 30 aña a wordo registra. E padron aki no a cambia y a wordo sinti pa ultimo biaha den un evento sismico noord di Martinique na 2007.

Padronnan historico ta indica cu teremotonan riba un scala di Richter y riba e magnitud di 8.0 a tuma luga mas o menos cada pasa un siglo. E probabilidad di otro evento ariba e nivel aki ta halto, ya cu e ultimo temblor di 8.0 a tuma luga na 1843.

Fuente: https://www.facebook.com/TTWeatherCenter