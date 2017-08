Lens di mi Wowo lo cumpli 10 aña riba Dia di Prensa

Pa di 10 biaha consecutivo Anselmo “Leo” Vrolijk, ta organisando e exposicion di potret, cu ta hiba nomber di “E Lens di mi Wowo” y riba dia di Prensa, dia 1 di September, e lo cumpli 10 aña.

E ta splica cu e exposicion lo ta di dia 1 pa dia 14 di September. Dia 14 di September lo ta e ultimo dia cu lo bay tin e exposicion. Manera ya menciona, esaki ta di 10 aña y por bisa cu durante di e añanan aki, mas cu 3000 potret a wordo exponi, di cual mas di 50 fotografo a participa na e exposicion aki. Vrolijk ta sumamente contento. Ta un chansa cu a bira realidad y ya esaki ta di 10 aña caba. Den e 10 añanan aki, a bay diferente caminda. Nan tabata na Archivo Nacional, tabata den RBC den Caya. Tabata na Inside Studio di Alida Martinez. Esnan cu a cuminsa cun’e tambe tabata Alida Martinez, kende a yuda Vrolijk na comienso di e exposicion.

Vrolijk ta gradici RBC Bank cu pa 10 aña a tuma e proyecto cu dos man. Por bisa cu ta di tempo di Edna Farro cu Robert Moonse, despues a sigui cu Pierre Rafini y cu e proyecto ta exitoso. Por tribi di bisa tambe cu esaki ta un di e ultimo actividadnan cu tin pa prensa awendia, compara cu antes.

Vrolijk tambe ta gradici tur hende cu ta yudando di un of otro manera, cu su soño a bira realidad y cu despues di 10 aña e por bisa, cu e ta grandi, e ta bon y cu e aña aki tambe ta celebrando 40 aña den prensa.

E potretnan cu a keda exponi durante aña ta wordo activa awo na Archivo. E prome aña e tabata hopi grandi y e di tres aña tambe. E reaccion ta bon, segun Vrolijk. Comentario cu e ta haya riba Facebook, unda cu ta felicit’e y gradici’e. Tempo cu Vrolijk a cuminsa cu e proyecto tabata tin un bashi pa 18 aña largo, cu prensa no tabata tin exposicion. Si Vrolijk no a bin cun’e, lo tabata 28 aña sin exposicion.

RBC Bank tin 10 aña ta yuda e expo Lens di mi Wowo. Pierre Rafini ta splica con importante ta pa sostene prensa, pa proyectonan asina di fotografia.

E exposicion aki a bira parti di tradicion di Dia di Prensa. Rafini ta contento cu Vrolijk a menciona cu esaki ta un di e poco actividadnan, sino e unico actividad cu ta wordo organisa pa duna prensa un elogio pa e trabao duro cu nan ta haciendo. Haciendo esaki, RBC kier a reconoce y contribui na e desaroyo di e trabao di prensa na Aruba, caminda cu ainda tin e privilegio di biba riba un isla, caminda cu prensa ta liber. Caminda por tin e posibilidad di expresion, di opinion, sin cu tin cualkier un persecucion den ki forma what so ever. Esaki no kiermen cu e trabao di prensa ta facil. E trabao di prensa ta keda uno hopi duro, pasobra Aruba, mescos cu cada pais ta sigui desaroya su mes. Awendia, si bo no ta na e momento di e suceso, bo no ta capta atencion di e hendenan mas. Esun cu ta eynan prome cu ta duna e noticia, esey ta haya e viewernan, esey ta haya e rating, esey ta haya e sponsornan. Prensa eigenlijk na Aruba ta 24 ora.

Rafini a splica cu awendia si bo no tey, ta bay tin un otro cu si tey, cu por duna e noticia na e pueblo. Awendia cu social media, esey tambe ta algo cu a cambia di tempo cu Vrolijk a cuminsa 40 aña pasa. Ta papia di Facebook, Twitter, etc. Esey ta haci’e un presion mas ainda, pa ta eynan on the spot, pasobra e hendenan ta combibi cubo tambe, ora cu bo ta dunando noticia di un manera of otro.

Tambe e ta haci e trabao mas duro, pasobra prensa ta haya menos tiki tempo pa prepara tambe. No ta cuestion cu por script algo y sinta les’e den un noticiero. Ora cu bo ta live 3 of 4’or di marduga y ta stream, ta loke bo bisa, bo a bis’e e biaha ey y no tin momento pa edit’e mas y cambi’e. Esey tambe ta haci e trabao di prensa uno interesante, pero toch hopi duro.

RBC ta hopi contento cu den e exposicion di potretnan aki, Aruba completo por mira un biaha mas e profesionalismo di e coleganan, Vrolijk mes, durante e ultimo añanan. Ta 3000 potret a wordo exponi durante di e ultimo 10 añanan aki. 50 fotografo. E aña aki ta bay tin 300 potret, di cual 170 potret nunca antes a wordo exponi. Esey ta mustra e coleboracion cu tin entre e medionan di prensa. Aunke tin ora ta depende di cua canal, pero e union tey pa traha cu otro y vooral traha cu Leo, mustrando e su respet y su añanan di dedicaicon na prensa, Rafini a expresa.