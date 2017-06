Legalisacion di situacion di Paul Croes ta contra di constitucion

Awe den parlamento a keda trata e ley cu lo controla integridad di minister. Parlamentario Andin Bikker a mira e ley aki mas di cerca y claramente por a tuma nota cu e ley aki a keda treci padilanti pa netamente drecha e situacion di Minister Paul Croes.

Desde September 2013 despues di e resultado di eleccion e tempo ey dia 9 di September tin un decreto cu ya caba ta reglamenta con ta screen minister of candidato pa bira minister. Na 2015 parlamentario Marlon Sneek a presenta un concepto di ley unda cu ta copy paste, hopi di e principionan poni den e landsbesluit di 2013.

Sinembargo na momento cu parlamentario Andin Bikker por a lesa di un nota di cambio riba e topico di discusion den e ultimo lunanan nos dilanti di Minister Paul Croes, caminda Gobierno sin base legal a manda e mandatario cas cu vakantie y a pasa su cartera completo pa un otro minister. E situacion aki ta contra di constitucion debi cu no por haci esaki via di un decreto. Nos constitucion no conoce minister sin cartera , e concepto di ley aki ta inaceptabel pa permiti pa scapa minister Paul Croes riba e situacion cu e mandatario ta hinca den dje na e momentonan aki.

Un paar di Siman pasa den un reunion publico Parlamento a vota pa un mocion di desconfiansa contra di ministernan cu ta wordo sospecha di crimen nan sumamente pisa y serio y cu no ta aproba cu mandatario ta sinta na cas y ta cobra y ta haci manera nada un pasa. Esaki ta e señal y e ehempel robes cu partido AVP kier duna na pueblo di Aruba pa loke ta trata e institucion di ministerschap.

Sinembargo awe den e reunion Parlamentario Andin Bikker a haya un sorpresa desagradabel unda cu cada parlamentario a haya 15 minuut so pa studia un nota di cambio caminda cu netamente ta bisa cu si un minister ta wordo sospecha di crimennan serio e ta wordo geschorst dus basicamente e ta bay cu vakantie na cas te ora bin claridad riba su caso. E situacion aki basicamente e mandatario ta pasa for di porta di cushina y purba via di e ley aki bao di e capa di un ley di integridad di minister pa purba legalisa y pone un base legal pa e posicion di minister Paul Croes sinta na cas sin traha y ta cobra placa di pueblo.

Parlamentario Andin Bikker kier ta bon cla cu su persona no ta forma parti di un situacion asina debi ley ta algo hopi serio y na momento cu ta hunga cu esaki y no ta respeta ley e no ta nechi y tampoco no ta acepta cu ta uza un ley cu basicamente ya caba ta den un decreto di 2013 y awe via di un nota di cambio AVP kier legalisa e situacion di minister Paul Croes.