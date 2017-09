Legalisacion di droga recreacional lo ta desastroso pa nos comunidad

Tanten cu lider di partido RED ta para firme pa legalisacion di droga recreacional na Aruba y hasta a vocifera cu esaki lo bira e di dos pilar economico di Aruba, pasobra nos tur lo por planta marihuana den nos cura y export’e, POR ta para firme y bisa NO na droga recreacional. Pa loke ta cannabis medicinal nos no tin problema cu esaki, pero recreacional ta un NO firme.

Como abogado mi experiencia cu mi clientenan ta cu mayoria di nan a comete atraco, robo, joyriding of cualkier acto criminal bou influencia di droga y of alcohol, pero peor aun nan ta comete e acto criminal aki pa nan por cumpra mas droga of alcohol. Tambe bishitando cas mi a bin ta topa cu hopi trahado social y tambe esnan cu ta traha den e casnan di adiccion, cu ta splica mi cu legalisacion di droga na Aruba lo ta funesto. Tambe mi a sinta cu varios famia cu a wordo kibra fe otro pa motibo di droga. Aruba no por compara su mes cu Hulanda, nos tin un otro cultura y un otro mentalidad.

Ora ta trata e tema di drogadiccion aki na Aruba ta remarcabel cu no tin mucho informacion disponibel. P’esey mes ta necesario pa mas pronto posibel un estudio profundo wordo haci di e problematica aki.

Combatimento di drogadiccion tambe ta rekeri un maneho integral di prevencion y represion. POR lo intensifica e programa nacional di informacion y conscientisacion pa preveni drogadiccion, specialmente na nos scolnan. E mesun modelo di prevencion social pa combati criminalidad por wordo aplica tambe pa preveni drogadiccion, pero den caso di drogadiccion e enfoke mester ta mas riba e nivel di bario. Esaki pa motibo cu e problematica di benta y uzo di droga, como tambe drogadiccion, ta concentra su mes den algun bario specifico, cu mas cu otro barionan ta wordo confronta cu e consecuencianan negativo.

Importante ta pa stimula cohesion y control social den e barionan en cuestion, mediante un programa di trabou comunitario di bario (“buurtopbouwwerk”) cu lo mester wordo carga door di DAS. Di otro banda lo destina un parti di e recursonan adicional di Cuerpo Policial pa aumenta presencia y visibilidad di polis den e barionan aki.

Rehabilitacion y reintegracion di specialmente e drogadictonan ambulante tambe ta un punto di atencion y POR ta sostene e maneho unda cu si un persona cu problema di drogadiccion wordo sentencia pa un delito, e ta haya bou di cierto condicionnan e opcion di combina castigo di prison cu e obligacion pa sigui tratamento den un centro di rehabilitacion. Den liña cu esaki lo duna tur sosten necesario na instancianan no-gubernamental cu ta activo riba e tereno aki y cu ta cumpli cu standardnan di calidad. Mirando cu reintegracion no ta posibel si no haya oportunidad pa subi mercado laboral, mester tin un cooperacion estrecho entre e instancianan menciona y sector priva cu na final di dia lo mester percura pa e cuponan di trabou.

Si nos no para duro y fuerte awo pa soluciona nos problema di adiccion y chollernan na Aruba, esaki lo afecta nos turismo y e siguridad di nos comunidad. Nos no por bira lomba p’e pasobra e ta un problema di nos tur.