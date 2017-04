Latinonan ilegal ta bringa cu otro riba beach

Central a manta patruya na Linear Park na altura di ex Carabobo, pa un pelea. Eynan a bin topa cu dos Latino, kendenan a indica cu entre nan a surgi un problema. Testigonan a bisa cu cu nan tabata bebiendo y dado momento a tuma luga un pelea. Tambe e testigo a comenta cu tabata tin mas hende, pero nan a cana bay. Testigonan a conta di biaha cu e hendenan aki tabata di un manera of otro ilegal. Solamente un persona por a mustra documento. A base di esaki, ambos a keda deteni y entrega na Warda nos Costa. Mientras tanto polis tabata bezig cu e dos Latinonan, polis a wordo pidi pa Maritieme PB2, pa bay un tiki mas leu , pasobra un di tres di e bringadonan kier a scapa via lama. E tambe a wordo deteni y entrega na Warda nos Costa. Un generator, dos bicicleta y un extension cord a wordo cohi y entrega na su doño corespondiente.