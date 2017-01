Latina 92.3 cu mas programacion den 2017 pa oyentenan

Latina 92.3 FM den e proximo luna di Februari lo tin programacion actual pa e oyentennan. For di 5or di mainta radio Latina lo ta start sali cu programa nobo yen di animacion y informacion sigui pa e programa La Mania cu Oscar cu porcierto un di e 2 animadornan cu tin mes tanto aña cu Latina ta existi. Siguiendo pa 12or di merdia mey ora informacion di tur locual cu ta pasa na Aruba y tambe international sigui pa mey ora di puro musicanan combina.

Pa 1or di merdia Win Donata ta On The Air cu lo ultimo hitsnan Latino noticia farandula y mucho mas pa 3’or Impacto Cross Over cu Jhon Watts. Pa 6or mesclaz Latina. Ariba diahuebs top 10 e mihor 10 cancionan di siman ariba diasabra merdia Kontacto cu Mencho Garcia.i diadomingo ta bira un dia pa bo subi bo volumen paso ta pura musica Latina ta dunabo pa alegra bo weekend. Radio Latina ta cambia su estilo pa musica actual. Cambia bo radio pa 92.3 y actualizate POR LATINA