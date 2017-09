Lansamento di satelite espia for di California ta causa alerta

Un avion, un UFO, superman?

Esey ta e pregunta hopi residente di e zona di Los Angeles a haci diasabra anochi, ora cu nan a wak un luz super cla ilumina shelo.

Ta trata aki di e lansamento di un satelite spion di e Oficina Nacional di Reconocimento cu a wordo lansa for di e Base Vandenberg di e Forsa Aereo di e ciudad di Lompoc, den e condado di Santa Barbara.

Un racket United Launch Alliance Atlas 5 cu e satelite confidencial NROL-42 a wordo lansa pa 10’or y 49 di e anochi di diasabra. Tur e sistemanan a funciona corectamente ora cu e transmision via Internet di e lansamento a conclui despues di tres minuut di buelo.

E lansamento a wordo mira den un extensa zona di California, loke a provoca straƱesa y alerta entre hopi residente cu a puntra kico por tabata e luz fel cu nan a mira den anochi.

E satelitenan di e Oficina Nacional di Reconocimento a duna e informacion pa siguridad nacional di Merca y tin otro proposito, entre nan evalua e impacto di e desasternan natural.

Funcionarionan Mericano no a revela kico e nave lo ta haciendo y cual lo ta su orbita.

United Launch Alliance ta un empresa conhunto di Lockheed Martin y Boeing.

Fuente: www.laopinion.com