Diahuebs ultimo den un ambiente festivo a tuma lugar e lansamento di ARUBA DOET 2018. Si, CEDE Aruba hunto cu Oranje Fonds ta organisa riba Diabierna 9 y Diasabra 10 di Maart 2018 pa di seis biaha e evento boluntario mas grandi na Aruba: ARUBA DOET! Representantenan di diferente fundacion, scol, centro di bario, centro di cuido, club di deporte, grupo di scouting tawata presente durante e anochi aki.

Durante e lansamento di ARUBA DOET 2018 Director di CEDE Aruba, Daniel Tecklenborg, hunto cu e coordinadornan di ARUBA DOET 2018, Marieke Dijkman y Thixianne Wever a duna un presentacion cortico tocante ARUBA DOET. Tambe a presenta e grupo di coordinador y embahadornan cu lo sostene e organisacionnan social cu nan proyecto pa ARUBA DOET 2018 y stimula henter comunidad pa pone man na obra pa un of parti di dia boluntariamente. Despues a rifa diferente premionan bou di e organisacionnan presente. Premionan cu e organisacionnan por haci uzo di nan riba e dianan di ARUBA DOET 2018. Premionan cortesia di Kooyman, SubWay, Pico Bello, Aruba Aloe y Maggy’s Aruba.

Un danki special na Trampolin pa Trabao, Fantastic Gardens, A Touch of Steel Aruba y Garrick Lacle pa e tremendo decoracion, snack, servicio, ambiente y potretnan durante e lansamento di ARUBA DOET 2018.

Pa mas informacion tocante ARUBA DOET 2018 por bishita e website di ARUBA DOET www.arubadoet.com of sigui nos riba Facebook. Tambe por tuma contacto cu e team di ARUBA DOET na 582-7666 of manda un e-mail na [email protected]