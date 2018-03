Landsrecherche su existencia ta ancla den nos sistema hudicial

Na ocasion di e 25 aña di Landsrecherche, Prome Minister a hiba algun palabra unda cu e la bisa cu e existencia di Landrecherche ta ancla den e sistema hudicial di Aruba.

Ainda e por corda con 25 aña pasa, ainda tabata tin duda den e existencia di Landrecherce. Esaki den un tempo unda cu e sistema hudicial, tabata kibra. Esaki door di e confianza cu no tabata existi. Landsercherche a wordo mira como un cuerpo priva di e Procurador General y un mocion di desconfiansa contra di e Cuerpo Policial.

Pero door di e bon cooperacion y door di e esfuerzo di Landsrecherche e desconfiansa a disparce un poco. E relacion a stabilisa, e cuerpo a wordo profesionalisa y ta traha hunto. Y den e cadena aki, Landsrecherche a gana su luga den e cuerpo aki. Y niun hende no por duda den e existencia di e Landsrecherche.

Aña pasa e cadena hudicial Arubano a demostra cu e ta capas di dirigi un caso di corrupcion na e nivel di mas halto, evitando asina intervencion na nivel di Reino, algo cu nos ta orguyoso di dje. E investigacion aki a demostra tambe, cu den cualkier circumstancia, Landrecherche ta opera demostrando integridad y profesionalismo. Y riba e propiedadnan aki, e organisacion aki ta traha pa cual ta bay un palabra di pabien.

Na nomber di Gabinete Wever- Croes, Prome Minister a sigura cu den e guerra contra di corupcion oficial, Landsrecherche no ta para nan so. E importancia di Landsrecherche ta pa cuida e integridad di e empleado publico na prome luga. E promocion di bon gobernacion, no ta pornada ta puntonan di atencion den e programa di gobernacion di e coalicion.

Como punto di atencion, lo traha na un camara di integridad y dor di cuminsa na nan mes, y tambe e Oficina di Integridad cu gobierno kier lanta, y dimes Landsrecherche ta hunga un rol grandi den esaki. Gobierno kier sigura boso cu den e guerra contra di corupcion oficial, boso no ta boso so. Nos ta cu boso”, Prome Minister, Evelyn Wever- Croes a finaliza bisando.

