Ladronnan ta drenta den cas y bay cu varios articulo

Diamars dia 7 di Februari, Central ta dirgi un patruya pa un adres na Matadera en coneccion cu ladronicia. Na nan yegada polis ta papia cu e señora M., kende ta declara cu desconocinan a drenta den su cas. E ta declara cu el sali for di cas pa 7 or y 10 di mainta y cu tur cos tabata na yabi. Ora cu e la bin bek pa 4 or y 45 di atardi el a ripara cu e porta banda panoord di su cas abata habri. El a drenta paden y a ripara cu e frigidaire tabata habri. El a sigui cana den cas bay den camber unda cu e la ripara cu su laptop y su television como tambe algun perfume a disparce. Ladronnan a bay tambe cu algun specerij for di den cushina.

Durante control a bin ripara cu e porta dilanti a wordo forsa. Tanto Centrale Post como Bureau Forensisch en Technisch Onderzoek a wordo poni na altura.