Ladronnan a kibra drenta horta na Oduber Golden Palace

Dialuna despues di 4 or marduga na Oduber Golden Palace na Cumana e alarma a activa y e propetario a core bay wak kico ta pasando y a mira un auto chikito cora para cerca di e porta di entrada di cual no tin aceso pa drenta paden y nan a drenta den reverse. E propetario a comenta na nos redaccion cu el a grita e homber y a mira con tres homber mas a sali na careda for di e luga y bandona e sitio den e auto cora. Nan a horta holoshi, debi cu nan a keda descubri nan no a logra horta mas. Asina Polis a presenta marduga y notifica departamento forensico di e caso pa haci investigacion.