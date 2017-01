Ladronicia for di hardin

Diahuebs marduga, 12 di Januari, Central di Polis ta manda un patruya na un adres na Palm Beach pa un caso di ladronicia. Segun informacion duna na e oficialnan di polis, dos homber lo a sali for di e hardin di e denunciante y lo a bay cu algun articulo. Central a manda dos patruya di polis pa adres di denunciante.



E denunciante, MR, a sigui e dos cabayeronan aki cu su auto. Un di e ladronan aki a wordo gara un rato despues door di un di e patruyanan. Esaki a resulta di ta F.A.M.

Siguientemente patruya nr. 2 a sigui en busca di e di dos sospechoso, cual lo a drenta e mondi den area di Palm Beach y Marriott. Despues di un buskeda intensivo, polisnan no a logra pone man riba e sospechoso.



Polisnan a dirigi nan mes bek pa cas di e denunciante, kende a declara cu pa banda di 03.25 e tabata na cas, lanta ainda. El a tende un zonido di habrimento y ceramento di e frigidaire den e cushina parti pafo di e cas.



El a bay check riba e imagennan di e cameranan di siguridad y el a wak un homber bisti cu un t-shirt blanco cana drenta den su cura. E tabata coy cosnan cu tabata tin den su cura. Denunciante, M.R., a sigui e homber aki cu su auto, ora cu esaki a cana bay den direccion noord. El a ripara despues cu for di cas di su bisiña, P.B. 508 un otro homber a sali for di e cura di e cas en cuestion. Denunciante a reconoce e homber aki y esun prome como esunnan cu a horta for di su cura dia 29 di December 2016.

Bisiñanan di e denunciante mester wordo poni ainda na altura di e sucedido. No ta conoci kico precies e dos cabayeronan aki a horta for di cas di e bisiña. Riba e sospechoso Polisnan a bin haya varios articulo. Polisnan a bay controla na percela nr. 508 y nan a nota cu den cura tabata tin un auto preto, cu no tabata cera na yabi. Kisas e dos cabayeronan lo a horta for di e auto aki. Denunciante a keda di tuma contacto cu su bisiñanan y pone nan na altura. Denunciante M.R. a keda di pasa warda di Shaba pa su mañan mainta 8.15 pa pone denuncia. Central a wordo poni na altura.