Ladronicia di bateria di auto na Sabana Liber

Central ta manda patruya na un cas na Sabana Liber pa un ladronicia. Eynan a papia cu e homber C., kende a splica cu su yiu a cumpra e cas na Sabana Liber y cu voorlopig no tin hende ta biba den dicho cas. El a sigui splica cu seis luna pasa el a para su auto Mitsubishi Lancer sin nummer plaat den cura di e cas. E denunciante tambe a bisa cu dialuna, pa mas of menos 3’or y mey di marduga, el a controla e auto y parce cu tur cos tabata intacto. E dia siguiente, pa 9’or y mey di mainta, e denunciante a bay controla e cas y e auto, y a bin nota cu e hood di e auto tabata habri. Tamb el a mira cu e bentana chikito banda robes patras tabata kibra y e porta tabata un tiki habri. El a mira cu e bateria di e auto a wordo horta. Ora el a controla rond di e cas, el a nota cu e tubonan di awa di koper di parti patras di banda links di e cas, a wordo ranca. El a topa cu e tubonan. E sospechosonan a bay cu e bateria, mientras tanto nan a laga e tubonan di koper na e sitio. Keho a wordo tuma. Departamento Tecnico a wordo poni na altura. E spoornan den e auto a wordo investiga.