Ladron ta horta pareha turista mientras nan tabata na soño den camber

Central ta dirigi patruya na un low rise hotel pa un caso di ladronicia. Eynan a papia cu security cu a indica cu desconocidonan mester a drenta den kamber di un pareha turista. A papia cu e turista, kende a indica cu e y su casa tabata drumi. Un homber desconoci mester a drenta, debi cu e schuifdeur no tabata na lock. E dama a lanta for di soño ora cu e homber a purba di kita e renchi for di su dede.

E homber desconoci a core bay y a disparce den vecindario di ex Bushiri hotel. Un hardinero a descubri un maleta preto y parce cu e ta procedente di e pareha su camber. E homber lo mester a lage atras durante su huymento. Den e maleta tabata tin paña saca for di cashi y tambe cerbes cu a wordo saca for di e ijskruik. Tambe tabata tin un paar di keds color shinishi di e marca Nike, cu no tabata di dje. Tambe un tas di beach berde a wordo laga atras den e camber cu un short geel mara ONeil, un paar di slof preto marca Adidas, un paar di slof preto marca Quicksilver. E homber lo mester tabata tin tempo suficiente pa por a rommel den e cashi. Tambe el a coy $300 for di riba e nachtkast y tambe a bay cu un ked di marca Asics, color preto/shinishi cu zool limegreen. Esey ta e dos cosnan cu ta haci falta. Central a wordo poni na altura.