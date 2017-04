Ladron ta bay cu tas cu remedi y placa den dje

Diabierna 22 di April pa 4 or y 55 di atardi, Central di Polis ta manda un patruya pa un adres na Boegoeroei, pa un keho di ladronicia.

Na e sitio agentenan ta papia cu e señora B.A. Loftus, kende a declara cu e dia prome, 21 di April pa mas o menos 4 or di atard, el a bay banda di pool y a drumi den un di e stulnan. E tabata tin un jas blanco cu remedi aden, su visa card, rijbewijs y tambe 150 dollar, cual el a pone ariba e stul.

E mesun dia, pa mas o menos 6 or di atardi, ela bay bek den su camber. Mas o menos 8 or di anochi el a bin ripara cu el a laga su jas ariba e stul. El a bay bek na e pool y el a ripara cu desconocinan a bay cu su tas. Autoridadnan a tuma su keho.

Remarca: Agentenan policial a ripara cu e Sra. Lotus parce di ta un persona cu ta sufri di Alzheimer, pero nan no tabata sigur.