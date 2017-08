Ladron sin cas kier bay cera

MERCA – Tommy Ray McAdoo di 78 aña, mester wordo cera door di atraco riba un banco cu el a comete na final di 2016 y e ta contento cu esey. Mas ainda, cu e ambulante a admiti di a comete e robo cu e unico meta di bolbe wordo cera.

McAdoo tin un carera criminal di mas of menos 50 aña, caminda cu den cinco ocasion a wordo sentencia debi na robo, segun New York Post. E ultimo ocho añanan e ta biba na margen di comunidad, sin un luga fiho pa keda.

Pa pone un fin na esaki, el a drenta un banco na final di 2016 cu un cuchiu y a exigi placa. El a bay cu 2000 dollar, pero no a yega leu. McAdoo mes a admiti na e hecho.

Su abogadonan a describi McAdoo como un homber enfermo sin ningun cas, cu no kier biba mas den friu, pero kier bay bek den prizon. E abogadonan a pidi pa un sentencia abao, McAdoo por haya maximo 25 aña cera. E pregunta ta, kico e lo prefera.

Fuente: www.telegraaf.nl