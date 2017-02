Ladron a horta den apartment den Stadionweg

Centrla a manda patruya na Cadushi Appartments situa den Stadionweg pa un ladronicia. Eynan a papia cu e turista EY, kende a conta cu e ta kedando den e apartamento. Diaranson, pa mas of menos 9’or di anochi, el a sali for di e apartamento y a lag’e intacto y na ordo. El a bin bek diahuebs, pa 10’or di mainta, y el a nota cu desconocidonan a bay cu su Laptop Acer y un speaker Bluetooth marca JBL. Keho a wordo tuma na e sitio y Central a wordo poni na altura. E porta di e apartamento dilanti tabata na yabi, sinembargo e porta parti patras si no tabata na lock.