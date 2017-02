L.G. Smith’s Sunday Brunch À La Carte sin duda esun di mas gusta na Aruba!

L.G. Smith’s Sunday Brunch À La Carte ta un excelente opcion pa sali hunto cu bo famia y disfruta di un diadomingo mainta den un ambiente elegante. Sin duda algun, L.G. Smith’s su Sunday Brunch à la carte ya caba a bira un tradicion, awor ofreciendo su brunch tur siman. Yega hunto cu bo famia y experencia e mihor Brunch à la carte aki na Aruba.

L.G. Smith’s su top Chefnan conhuntamente cu nan team culinario a percura pa bo experencia durante e Sunday Brunch à la carte ta uno inolvidabel. E idea tras di e brunch menu à la carte ta pabo purba cada plato ariba e menu pero tambe cuanto biaha cu abo ta desea. Cuminsa bo brunch cu e dushi ‘L.G. Deluxe Deli’ cual ta consisti di un chipotle smoked bacon, smoked duck breast, salsicelli picante y salmon gravlax. No lubida ariba e mimosa pa bo brinda hunto cu bo famia!

L.G. Smith’s Steak & Chop House su menu sigur lo ta na smak di tur miembro di famia. Cu varios opcion friew pero tambe opcionan ‘cayente’. Den e asina yama ‘Cold Selections’ tin entre otro Asparagus à la flamande, Steamed Clams, E famoso Mixed Seafood Ceviche y Tuna Cube Brûlée. Den e ‘Hot Selections’ bo por escohe un dushi Braised Certified Angus Beef Short Ribs, Local Fish (Catch of the day), Egg Benedict, Pumpkin Ravioli of e Lobster Paramentier. Sin lubida ariba e Shrimp, Peppered Bacon & Sweet Corn Chowder of e Esgargot Smith’s Style. Un variacion amplio di salada y pa finalisa e seccion di dessert, cu escohencia entre otro for di Bread Puddig, CheesePlatter, Chocolate & Lucuma Mousse of e Suspiro a la Limeña.

Bini hunto cu bo famia y disfruta di un brunch pa unicamente $44,95 pa persona excl. 18% service charge. Mester menciona cu e brunch lo wordo sirbi tur siman for di 11’or di mainta te cu 2:30 di atardi. Ta recomenda pa haci reservacion na tempo. Pa reservacion por yama 523-6195 of bishita LG Smith’s Steak & Chop House su website www.lgsmiths.com. Keda na altura di tur oferta special y ultimo acontesimientonan riba e pagina di Facebook di LG Smith’s Steak & Chop House.