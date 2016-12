KYPA cu su exitoso Christmas in a Box

Kiwanis Club of Young Professionals Aruba (KYPA) un biaha mas a logra comparti felicidad cu nan bunita projecto cual ta hiba e nomber ‘Christmas in a Box’.

Pa di 5 aña consecutivo KYPA ta organisa e projecto aki y cu ayudo di comunidad ta traha baskets cu producto nan di primera necesidad pa famia nan di menos recurso. E aña aki miembro nan di KYPA cu ayudo di K-kids Prinses Amalia Basisschool, Circle K of the University of Aruba y tambe Circle K EPI a para un weekend na Superfood Plaza pa asina colecta comestibles y tambe ricibi donacion nan effectivo.

E aña aki e meta tabata pa traha 80 baskets, pero na final a logra mas di 90 baskets cu a wordo reparti entre famia nan via Fundacion pa nos Comunidad, y tambe miembro nan di KYPA a zorg pa diferente famia haya nan regalo pa fin di aña.

KYPA no kier keda sin gradici comunidad di Aruba y tambe tur comerciante cu a yuda den un of otro forma. Danki na Aruba Airport Authority, Botica di Servicio, Oduber Agencies, Reliant Dutch Caribbean & Suriname, Satex Agencies NV, SuperFood Plaza y Visser Pharma Group/MediQ Botica.

KYPA ta desea Aruba completo Feliz dianan di fiesta y sigur den 2017 nos lo sigui brinda ayudo na nos comunidad.