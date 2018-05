Kwaliteitsjaarverslag lo duna un miho bista di nos cuido medico

Na Aruba, desde 1 di Januari 2017 a bin na vigor un Landsverordering nobo, cual ta Landsverordering Kwaliteitszorg. Den e Landsverordering ta stipula cu tur cuidado di cuido, tur instancianan manera Hospital, Imsan, SABA, como tambe cuidadonan di cuido individual, manera dokter di cas, dentista, fisioterapista, etc., cu nan mester entrega nan kwaliteitsjaarverslaag. Sra. Cheryl Rosa – Fingal, Inspectuer Gezondheidzorg ta amplia.

Esaki ta door cu dunando e kwaliteitsjaarverslag anualmente, Gezondheidszorg por tin un bista di kico ta pasando ariba tereno di cuido, es decir, nan personal, ki nivel nan personal tin. Si nan ta uza indicator. Tambe nan kier sa si esakinan tin un registracion cu si algo pasa cu’n pashent cu no ta registra e complicacion. Registrando cierto cosnan,. bo por bin bek, bo por refleha, analisa pa mehora bo mesun cuido.

E ley ta stipula cu e jaarverslag mester wordo entrega na Inspectie Gezondheidszorg y tambe na Minister. Pero como Inspectie, nan tin e deber y funcion, como tambe e conocemento y experticio akinan, cu tur cu ta wordo entrega akinan, nan ta haci un analisis. Despues di a haci e analisis nan por wak nan unda tin e dolornan den cuido, pa eynan por wak den nan plannan, unda ta bay pone prioridad pa bay cerca un cierto grupo cu ta duna cuido pa papia cu nan, pa mas norma, pa trece mas claridad. Un bon ehempel, ta loke a wordo haci cu e casnan di cuido, cu door di haci un Nulmeting, ta haya indicacion di cual ta e normanan cu ainda falta. E ora pa stipula den tempo, kico y ki ora nan lo tin cu palabra y produci e jaarverslag ya cu esaki ta anualmente.

Aworaki, segun Sra. Rosa- Fingal, esaki ta e prome biaha cu e mester wordo entrega. Esaki ta hopi importante, pa pueblo di Aruba compronde cu Inspectie di Volksgezondheid Aruba ta pa trece mas confiansa den e cuido di Aruba, pa structura cierto cosnan, pa ora cu cierto cosnan tin un riesgo hopi grandi, cu nan por proactivamente, hunto cu e dunadonan di cuido, pa nan soluciona y mehora e cuido na Aruba.

E raport anual aki no ta basa ariba keho, segun Sra. Rosa. E calidad di cuido ta basa ariba mehoracion di cuido na cada rato. Ora cu bo ta traha den gezondheidszorg, no solamente mester show up pa trabao, bo tin cu mehora bo cuido cada dia. Esaki ta algo cu ta stipula internacionalmente. P.e. na Hulanda, e Inspectie di Hulanda, pa hopi aña caba ta bezig y eynan cu bo ta wak pa duna un preview, cu anualmente lo colecta cierto indicadornan. Pa cierto grupo lo cuminsa chikito y despues di añanan ta bay wak un trend, si e ta bay mehora si of no. Tambe e ta duna un metodo, oportunidad pa otro nan wak di otro.

Niun hende dne cuido, ta lanta un mainta y bisa cu e ta bay perhudica e pashent. Nan ta duna e cuido, segun nan por. Ora di compara cu otro, por mehora e cuido door di siña otro. E nivel di calidad ta cuminsa subi, cu algun indicador. Esaki ta algo cu, en principio, tur dunado di cuido ta haya durante nan opleidng, y durante nan training pa nan profesion. No ta importa ken bo ta, pero tur tin indicador. Pero door cu aki na Aruba, no tabata tin un Inspectie y un ley, algun dunado di cuido tabata haci’e pa nan mes. Esaki ta bay ta prome biaha.

E expectativa di e jaarverslag aki ta cu e ta un Nulmeting. E ta bay ta un base pa cuminsa pa wak con Aruba ta para den cuida y tambe pa IVA haya miho informacion, pa nan por determina unda e riesgonan grandi na Aruba ta, pa Aruba tambe por bay papia cu Directie Volksgezondheid, papia cu minister y otro dunadonan di cuido. Esaki ta pa hunto y structuralmente mehora e cuido na Aruba.

Den caso cu’n dunado cuido no entrega na Jaarverslag, tin un Toezicht Handshavingsbeleid, cual ta un parti di un ley cu no tabata tin na Aruba. Te hasta den su funcion di Inspecteur Gezondheidszorg, Sra. Cheryl Rosa – Fingal, por duna un boet na e cuidado di cuido. Si e dunado di cuido no entrega, lo bay wak ki medida lo bay tuma.

Inspectie Volksgezondheids ta haya hopi keho di pashentnan y esey tambe ta un di e maneranan, fuera di e Jaarverslag, pa haya sa unda e puntonan debil di e dunado di cuido ta. Te asina leu declaracion di Sra. Cheryl Rosa- Fingal.

