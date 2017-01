KvK ta presenta e di 5 edicion di Business Plaza: Step Forward!

Camara di Comercio y Industria Aruba (kvK) lo tene su di cinco edicion anual di Business Plaza-Step Forward! Esaki lo tuma luga diasabra 14 di januari proximo. E evento aki ta pa tur comerciante, en particular si bo tin plannan pa expansion di bo negoshi pa e aña aki, e ta algo cu sigur bo lo kier asisti na dje. E programa ta cuminsa pa 9or di mainta y lo termina pa 3or di atardi. Presidente di Camara di Comercio, Sr. Ernst Mohamed lo ta presente pa yama tur cu t’ey pa atende e evento aki un bonbini cu su discurso titula “Bringing Business, Government and People together”.

Aruba Yellow Pages ta e sponsor di e edicion number 5 di Business Plaza-Step Forward! Sr. Racheed Girvan di Aruba Yellow Pages lo duna un presentacion cu e titulo: “Success drivers for effective digital marketing”.

Manera ta conoci, e lo ta un dia completo di informacion y guia na e empresario cu ta desea di expande su liña di producto of servicionan, cu talbes kier restructura su negoshi of tin intencion pa expande cu mercado internacional. E programa ta consisti di presentacionnan cu lo tuma luga parti mainta door di e siguiente oradornan: Sra. Lisette Malmberg, Sres. Herbert Diaz, Stefan Oosterwaal, Ryan Kock, sigui pa un ‘networking break’ y parti atardi un workshop tocante ‘Wellness @ Work’ cu lo ser presenta door di Alfresco Aruba. Den e auditorium ta tuma luga un charla duna door di Sra. Shameeza van Loon y Sr. Edwin Jacobs di SVb. Alabes Sra. Sonja Velthuizen (Directora) y Sra. Wina Holmond-Montsanto (Hefe di Registro) di KvK lo ofrece un workshop informativo cu tin como titulo “Requirements to register a director of legal entities”.

Como doño of director di un empresa ta bon pa ta informa di tur aspecto cu tin di haber cu maneho en general di e empresa. P’esey e topiconan ta varia di expansion di un empresario, conseho pa ora di kier exporta, Bitcoins, tax ora bo negoshi ta expande, informacion tocante permisonan di negoshi te na e parti di salud na pia di trabou. Cu e variedad di presentacion aki ta toca temanan interesante pa e negoshi cu ya a pasa den e proceso di ‘start up’ y cu awor ta cla pa tuma su siguiente pasonan.

Manera ta custumber, lo tin e oportunidad pa papia cu un “business advisor” di KvK tocante bo situacion specifico y haya contesta di biaha riba bo preguntanan. E aña aki pa prome biaha nos lo conta tambe cu presencia di un notario local pa brinda informacion tocante establecimento di un entidad legal pa medio di consulta priva.

Admision na e programa completo ta gratis y ta inclui snacks y bebida. Registracion adelanta pa e presentacionnan y e workshop ta obligatorio y pa esaki por uza e siguiente link: www.arubachamber.com/signup, of por tuma contacto cu KvK na 582-1566, ext. 27/30/35/42 of manda un email na businessinfo@arubachamber.com.

Pa mas informacion tocante e evento aki bishita nos facebook page www.facebook.com/arubachamber of consulta nos website www.arubachamber.com pa e programa cu ta contene mas detayes di e presentacionnan y e workshop. No perde e oportunidad aki y asisti na Business Plaza-Step Forward!