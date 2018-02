Kvk ta preocupa cu e situacion laboral di Douane

E postura di douaneronan caminda cu a pone trabou abou ta causando hopi problema pa henter comunidad. E convenio firma entre Douane y Gobierno anterior pa drenta na vigor 1 di Januari e aña aki no a wordo cumpli y esaki a crea un disgusto cerca Douane cu a expresa esaki via nan sindicato. Di banda di Gobierno a sali e declaracion cu nan mester tempo pa por actualisa riba e tema.

Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) por compronde nan disgusto pero ta sigur cu tin formanan mas acceptabel pa protesta sin mester di costa henter e pais miyones di benta perdi, productonan vegetal cu ta core risico di daña pa retraso y cu pueblo tin cu bira victima di no por ricibi su mercancianan procedente di exterior.

KvK ta urgi e sindicato y lidernan laboral di Douane pa nan tene mas responsabilidad den nan accionnan y corda kico ta e consecuencia. No mester neglisha y core riesgo pa no permiti remedi y otro ekiponan medico di pasa via nos waf y aeropuerto. Escasez di remedinan special por costa bida di hende. Ta un prijs halto pa mester carga cune y KvK sigur no ta para tras di esaki.

Nos kier ilustra y ta spera cu e ta duidelijk cu e manera di protesta aki ta causa daño na nos comunidad y esaki ta algo cu ningun hende por hustifica y pesey ta pidi consideracion pa e consequencia cu e por crea.

KvK lo reuni cu e sindicato di Douane y Gobierno pa discuti e punto aki y asina haya claridad di nan banda y lo pone urgencia pa asina normalisa e situacion bek.

Comments

comments