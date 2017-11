KVK ta informa riba logronan durante segundo mita di 2017

Nos ta den e ultimo lunanan di 2017 y KvK kier recapitula riba e di dos mita di e aña. Camara di Comercio y Industria (KvK) ta keda activo y tin su actividadnan cu ta bolbe tur aña cu semper bay ta keda bon bishita. Asina nos por menciona e evento Business Plaza – Get Started! cu a tuma luga 1 di juli 2017, caminda tur e bishitantenan por a ricibi diferente informacion al caso encuanto con pa cuminsa un negoshi. E di dos tanda di e debate politico di KvK a tuma luga y a haya diferente comentario den pueblo y riba medionan social. Directiva di KvK tambe a reuni cu diferente di e partidonan politico pa intercambia idea y asina duna atencion na e puntonan cu tur partidonan a campaña cune. E reunionnan aki a contribui na e documento di KvK cu ta trece dilanti e puntonan di atencion primordial den perspectiva di KvK pa e siguiente gobernacion.

KvK a tene reunion tambe cu Gobernador, Departamento di Enseñansa, Departamento di Impuesto, Departamento di Asunto Economico y Departamento di Labor. Tur e reunionnan aki a bay den bon forma y asina crea enlacenan pa brinda mas posibilidadnan comercial pa e empresario. KvK a reuni tambe cu CBA y banconan local riba e tereno di e-commerce y pa formalisa un sistema di pago online. Pa fomenta mas negoshi y yuda empresarionan nobo, KvK ta creando un incubador caminda lo bay brinda espacio dedica na educa y stimula negoshinan inovativo. Pa cu esaki KvK a organisa den colaboracion cu COSME sesion cu diferente stakeholders pa yega na formalisa incubators pa empresario, haya fondo y organisa workshops. KvK ta tumando parti tambe na e desaroyo di e Burgerlijk Wetboek 2 den e rol como representante di e sector empresarial. Ademas, KvK ta trahando duro pa logra introduci entrepreneurship como un vak na scolnan pa asina prepara nos hobennan cu kier lanta nan propio negoshi.

Otro actividad cu sigur semper ta bon bishita ta e FAB 3 y FAB 4. Esakinan ta cursonan cu KvK ta brinda pa e comerciante chikito cu kier expande su conocemento di administracion financiero. FAB ta abreviacion pa “Financiële Administratie voor Beginners” y ta consisti di 4 parti. FAB 1 y FAB 2 a tuma luga na cumisamento di aña. FAB 3 a cuminsa dia 29 di augustus y FAB 4 dia 8 di november. KvK kier recorda cu pa e cursonan aki mester registra na tempo mirando cu cupo ta limita. Otro curso exitoso cu tur aña ta hopi popular ta e curso “Empresario Independiente chikito y mediano”. Esaki ta un curso intensivo cu ta diseña pa eleva conocemento di e empresario.

Fuera di cursonan KvK a organisa varios lectura y workshop den su auditorio. Asina por menciona e charla encuanto Big Data na september, e Decision Making workshop na october y tambe e sesion cu Directiva di KvK a tene cu e sector di construccion na november 2017. E sesion cu e sector ta algo cu KvK ta sigui haci pa duna atencion na tur e sectornan comercial y asina brinda oportunidad di scucha nan preocupacion y idea pa despues comunica esaki cu e ministerionan concerni. Dia 3 di november a tene e apertura di e exposicion di e artistanan local di Stichting Mira. E exposicion aki ta decora e murayanan di KvK pa un aña largo pa asina tur bishitante di KvK por aprecia e arte di e artistanan studiante di Stichting Mira. E ultimo evento grandi pa publico e aña aki tabata e Women In Business Event cu a tuma luga dia 15 di november ultimo na Tierra del Sol. E evento aki a inspira hopi damas y a wordo bon comenta. Pa 2018 e evento aki sigur lo bay ta ainda mas grandi y exitoso.

KvK mes no ta para keto tampoco y tambe ta cambiando pa un sistema mas moderno pa por brinda ainda miho servicio. KvK lo implementa un sistema di registro nobo pa asina por duna servicio 24/7 via su portal. Recien tambe KvK a colabora pa saca e segundo edicion di e revista Entrepreneur Aruba y pronto lo saca e edicion pa Q4 di 2017.

KvK ya caba tin su actividadnan planea pa 2018 y ta sigur cu esaki lo bira uno yen di inovacion y exito comercial di nos empresarionan local. Keda pendiente via www.arubachamber.com pa tur e eventonan di KvK of por tuma contacto via 582-1566 ext. 27/30/35/42 pa mas informacion.

KvK kier medio e comunicado aki manda un palabra di pabien na e gobierno nobo di Aruba. Tin hopi reto pero tambe oportunidadnan nos dilanti. Nos ta contento di mira cu Aruba tin pa prome biaha den su historia un Minister President femenino. Asina tambe nos por mustra mundo cu na Aruba tambe nos ta progresa cu tempo y ta creando oportunidadnan igual pa tur hende den nos comunidad. Nos tin un gabinete crea door di tres partido cu a cera un acuerdo di formacion. Di e forma aki kier brinda pueblo di Aruba un gobierno transparente y KvK ta elogia esaki. KvK lo sigui duna di su banda y lo continua na mantene e lasonan cu e diferente departamentonan gubernamental y asina hunto logra tur e metanan comercial poni nos dilanti. Hopi exito na Gabinete Wever-Croes.