KVK preocupa cu banconan no ta yuda e comerciantenan

Un biaha mas camara di comercio ta sinti cu banconan local mester yuda e negoshinan nobo mas, segun Sr. Ernst Mohamed, presidente di Camara di Comercio ta splica.

E banconan tin nan sistema di haci negoshi pa hopi aña, pero e mensahe cu KvK ta manda ta, cu of ta bay mee cu New Milleniumnan, of ta keda tras. Si banconan no ta cambia nan strategia, ta pone cu e hendenan ta bay busca nan lening otro caminda y banconan ta perde. KvK ta di opinion cu nan mester sinta cu a banconan, pa papia cu nan. Banconan tin cu cambia nan manera di haci nan negoshi, pero poco poco nan ta cambia. Banco Central tambe ta apoya esaki, unda nan ta bisa cu ecommerce, unda cu nan no ta asina estricto, pa haci inversion. Ban inverti den nos entrepeneurnan local, cu ta inverti den nos economia y asina trece mas placa den circulacion, yudando nos economia crece. No sinta warda ariba inversionistanan stranhero, caminda cu e placa no ta wordo inverti akinan.

Camara di Comercio lo bay trece hopi puntonan cu e minister nobo di financia riba e temanan pa por cuminsa tuma mas accion pa yuda e economia. E red tape pa inversionistanan ta un punto cu Camara di Comercio ta un problema. Y esey Camara di Comercio lo trece den nan reunion cu Minister di Finanza. Esey ta un di e puntonan cu Camara lo bay duro ariba dje. Esaki hunto cu educacion, unda cu tin scolnan pa drecha, cual ta puntonan cardinal. Lo mester traha ariba e problemanan aki. Esaki por wordo soluciona. Aruba tin un departamento cu ta na altura pero nunca a haci nada ariba esaki. Aworaki Camara di Comercio ta bay ta e guia pa gobierno, caminda cu tin hende cu kier inverti, pa nan haya nan permisonan, pero esaki mester bay cu e condicion cu e Arubano no ta wordo saca afo. Mester zorg pa nos hendenan bay dilanti, pa e hoben Arubano tin un futuro na nan mesun tera, y no mester keda afo ora cu nan studia. Esaki ta e meta di Camara di Comercio pa otro aña.