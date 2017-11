Kvk cu bunita expo di obranan di e alumnonan pintor di Stichting Mira

Diabierna, 3 di november ultimo Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) den presencia di e alumnonan pintor di Stichting Mira y nan familiares a tene apertura di su exposicion di arte. Esaki ta di 5 biaha cu KvK ta pone un exposicion cu lo bay keda exponi pa un aña den e edificio di KvK. E exposicion aki ta tiki diferente cu esunnan anterior, mirando cu e biaha aki no ta un solo artista pero varios a bin expone nan obranan y asina crea un bunita exposicion caminda por wak diferente tecnica di uso di pintura y creatividad.

E artistanan ta alumnonan pintor di Stichting Mira, cu ta consisti di hobennan cu hopi talento y cu a cuminsa pinta na un edad hopi jong. Acompaña di nan mayornan y demas amigonan, nan por a cana rond den KvK y admira e diferente obranan. Ta admirabel cuanto hoben a haya e bunita oportunidad aki di participa na un exposicion cu sigur ta demostra cu tin hopi talento aki na Aruba. Esnan cu a participa ta Sophia Bemer, Gabriella Bemer, Tanique Chan, Dayenne Croes, Christopher Croes, Kevin Croes, Samantha Croes, Armaan Daryanani, Aryan Daryanani, Luanne Dinh, Amilia Gei, Maxime Ingwersen, Isabella Ingwersen, Maria Paula Koolman, Daniela Lacle, Stacey Martijn, Maxime La Reine, Shayna Tromp, Andrea Sanchez, Valentina Sanchez, Sophie Saade, Kelsey Westerburger y Amanda Wijsheijer.

Den un ambiente hopi ameno, bon acompaña cu aperitivos y bebida, tur esnan presente a disfruta di obranan y asina intercambia idea pa loke ta e creatividad di tur e hobennan. E alumnonan pintor tabata hopi entusiasma pa splica mas di nan obranan y e tecnica cu nan ta aplica.

Stichting Mira, bou guia di sra. Jean Vieira ta brinda e oportunidad pa grandi y chikito por expresa nan mes por medio di pintura. Sra. Vieira ta un docente di arte di profesion ya pa hopi aña y tin hopi experiencia den e area di arte creativo y terapeutico pa tur edad.

Stichting Mira ta situa na Caya Danza 36. Por tuma contacto via 587-0066 of 593-1411. Tambe por manda email na [email protected] of por bishita su website www.stichtingmira.org. Mayoria di e obranan lo no ta benta pero tin e opcion si pa haci un donacion na e fundacion. Si bo persona ta desea na contribui na arte y educacion artistico via Stichting Mira por haci donacion na RBC 7700000043059497.

KvK ta hopi contento cu e obranan di Stichting Mira y ta invita un y tur pa pasa libremente durante orario di oficina, di dialuna pa diabierna, entre 8:00 AM y 4:30 PM pa admira e diferente obranan di e alumnonan pintor di Stichting Mira.