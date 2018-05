KvK a reuni cu minister di Finansas, Asunto Economico y Cultura

Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a tene un reunion cu KvK a solicita cu Minister di Finansas, Sra. mr. Xiomara J. Ruiz-Maduro riba 9 di mei 2018. Pa KvK e reunion aki ta uno di sumo importancia pa loke ta comercio en general di Aruba. Pa e motibo aki KvK ta hopi agradecido pa e oportunidad.

E preocupacion tocante Finansas Publico

Gobierno ta trahando duro riba finansas y ta pendiente riba conseho di CaFT. E intencion di e Minister ta pa por reuni mas frecuente cu Hulanda pero e ta un proceso cu ta tuma tempo. KvK a mustra di ta semper dispuesto pa contribui pa yega na solucionnan.

KvK a trece dilanti diferente puntonan cu ta importante pa desaroyo. KvK ta contento cu iniciativanan di Minister manera e-Investment portal, colaboracion cu CBS riba codering ISIC pa identifica sectornan economico, y sugerencia con por elimina e red tape (Douane y notarionan). Ta importante pa trece solucion cu ta contribui na genera placa pa caha di gobierno pa yuda baha e crisis financiero.

Ta importante pa atende cu nos leynan

Tin necesidad pa crea mas cupo pa huristanan encarga cu legislacion. Mester evalua cua leynan tin prioridad pa wordo atendi y adapta. Gobierno ta trahando riba un academia di legislacion y di bestuur. Via di cambionan aki kier facilita colaboracion y datos di Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Minister ta buscando apoyo cerca Hulanda pa logra esaki.

IMF ta bay asisti gobierno den restructuracion fiscal. KvK ta bay cuminsa cu un pilot hunto cu Departamento di Impuesto cu ta encera intercambio di informacion automatisa. Di otro banda tambe ta trahando riba e mededingingswet cu ta pa proteha e consumidor contra negoshinan cu kier crea competencia inhusto.

Con gobierno ta maneha gasto di personal?

Manda hende cas y permiti cu nan ta mantene nan salario no por ta e solucion mas adecua ni eficiente. KvK a sugeri cu mester haci un investigacion over kico lo ta e miho forma pa cambia di e situacion actual caminda cu banda di VUT y e overtolligheidspool, e salario di e sirbido publico no ta mara na su nivel di productividad pero na su añanan den servicio. Mester evalua si e nivel di calidad ta acopla cu e beneficio salarial y trece solucionnan practico.

Baha e gastonan no ta facil y sigun e Minister diferente factornan a contribui na e situacion actual cu ta entre otro un refineria cu no a cuminsa opera pero mientrastanto si ta creando gasto y supervision financiero di Hulanda cu criterianan cauteloso. Si sigui den e direccion cu ta bayendo, e situacion lo empeora mas ainda. Hulanda ta desea mira cu e debe baha na 40% den 10 aña pero esaki no ta posibel sin cu gobierno tuma e medidanan necesario. Pero kier logra esaki den un forma responsabel.

Situacion financiero di Aruba tin prioridad

Gobierno ta duna e situacion financiero un prioridad halto y ta purbando na yega na un maneho transparente y prudente. Minister a indica cu nan ta trahando riba un maneho financiero y economico pa asina logra cu Aruba no cay atras tampoco den e ratings internacional di Fitch y Standards & Poors.

KvK ta contento cu a toca diferente topico importante pero como cu tempo no a duna, a palabra cu ta pone mas reunion pa asina por discuti otro topiconan cu tabata riba agenda cu no a wordo treci dilanti ainda. Den un proximo reunion lo discuti topiconan manera diversificacion di nos economia, negoshinan inovativo y crea un incubador comercial. KvK ta un organo neutral, imparcial y bon informa. Segun ley ta asigna, KvK ta duna conseho na gobierno y di e forma aki contribui na desaroyo economico y social di Aruba.

Aruba, 25 di mei 2018

Camara di Comercio y Industria (KvK)

