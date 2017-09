Krokodil ta mata periodista na Sri Lanka

ARUGAM BAY, Sri Lanka – Un krokodil a mata un hoben periodista Britanico kende tabata traha cu e corant economico Financial Times, ora cu e tabata di vakantie na Arugam Bay, na e costa oost di Sri Lanka, fuentenan oficial a informa Efe awe.

E victima, identifica como Paul McClean, di 25 aña, a fayece e dia anterior, despues di a wordo detecta pa e animal, ora cu esaki tabata labando su mannan den un lago di e zona, famoso entre e surfistanan, un fuente di e Division di Prensa di Polis a bisa.

Dos bisiña di e zona a alerta e grupo cu tabata biaha cu McClean, despues di a wak’e ta sacudi su brasanan como señal di auxilio y poco despues polis y ehercito di e isla a manda un operacion di buskeda na banda di e lago, unda cu presuntamente e atake a tuma luga.

Busonan di e Armada di Sri Lanka, a recupera awe e cadaver di e hoben, cu a wordo traslada pa na un hospital di Ampara, tambe na e costa oost, pa wordo someti na un autopsia, e fuente a detaya.

Segun e version ofreci pa e testigonan na e forsanan di siguridad, e victima a separa for di e grupo, pa busca pa laba su mannan, ora cu el a wordo sorprendi pa e krokodil.

Un fuente di e Embahada Britanico na Colombo, a confirma cu nan ta yudando e famianan di e fayecido, aunke, nan a nenga di duna detaye riba e suceso.

Financial Times a confirma morto di McClean den un texto cual ta describi’e como un periodista “talentoso, energetico y dedica” y cu un “gran” futuro den e compania, den palabranan di e editor den hefe di e publicacion, James Lamont.

E victima tabata traha actualmente den e delegacion di e corant na London, despues di finalisa un periodo na Brussel.

Fuente: www.efe.com