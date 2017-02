Korsou a konose otro morto den trafiko

Djasabra mainta alrededor di 06.40’or, Sentral di polis a dirigí diferente unidat riba Weg naar Westpunt na altura di Zegu, pa un aksidente entre 3 vehíkulo i di kua un di nan su shofùr tabata den un estado kritiko.

For di un investigashon preliminar realisá na e sitio, a sali na kla ku shofùr di un SUV ku tabata kore riba e kaminda en kestion den direkshon di Banda Bou, pa motibunan te ainda deskonosí a bai kore riba su man kontrali i dal praktikamente frontal kontra un outo di famia ku tabata kore riba e mesun kaminda ei den direkshon di e plenchi di tráfiko Zegu.

E outo aki a bai kai kantu di kaminda i e shofùr a keda pega den su outo.

Ku yudansa di brantwer a saka e víktima aki, ku ya no tabata duna señal di bida mas, for di su situashon penoso.

Dòkter di polis na e sitio mes a konstatá morto di Rodney Davis Siegmar Ogenia, nase na Kòrsou dia 23 di yüli 1983.

Debí na e impakto fuerte aki, e SUV a zuai i bai dal den banda robes di un otro vehíkulo ku tambe tabata bayendo den direkshon di plenchi di tráfiko na Zegu.

Ambulans a transportá shofùr di e SUV ku a sufri algun herida.

Pas na su alma.

Forsa na famia y konosi.