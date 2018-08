KOMA Models ta buscando modelo masculino y femenino

KOMA MODELS cu casting nacional Diaranzon Augustus 8 na TRASH Store pa 7pm.

E agencia renombra di modelo, KOMA MODELS, ta buscando modelo nobo. Hende homber y Hende muher cu ta interesa den forma parti di e mihor agencia di modelo di nos pais ta wordo invita pa presenta na TRASH Store Diaranzon Awor pa 7’or di anochi pa e casting nacional. Ta Busca hende homber di 16 Anja bay ariba cu un estatura minimo di 1.79 mtr y Hende muher di 15 Anja bay ariba cu un estatura minimo di 1.72 mtr. Participacion na e casting ta completamente gratis. Esnan interesa mester presenta na TRASH Store pa 7pm den jeans y cu un estilo casual. “Personalidad, Cara, curpa y estatura ta factornan importante na momento di seleciona un fashion model. Nos agencia semper Ta busca pa amplia nos portfolio di looks cu nos ta representa. Na Aruba modelahe ta un hobby y un forma sano di expresa talento” Ta locual presidente di KOMA MODELS, Ronchi De Cuba, a informa. Pa mas informacion di e casting por contact e agencia via Facebook of Instagram na e pagina di KOMA MODELS.

