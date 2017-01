KLM ta rechasa pasaheronan riba vuelonan pa Merca

E aerolinea Hulandes, KLM a prohibi shete pasahero riba nan vuelo rumbo Merca. Esaki tin di haber cu e prohibicion entrada di pasaheronan for di shete pais Islamico door di Donald Trump.



Un vocero di KLM a informa cu na De Telegraaf cu e shete pasaheronan no a wordo deteni na Schiphol, pero for di nan puerto original di salida, pero cu escala na Hulanda y sali for di Schiphol pa Merca.



E pasaheronan for di Irak, Iran, Jemen, Libia, Somalia, Sudan y Syria tin prohibicion di drenta teritorio Mericano pa e proximo tres lunanan. Na e manera aki President Trump lo kier mantene musulmannan radical pafo di Merca.



Door cu e pasaheronan for di e paisnan aki ta wordo nenga entrada na Aeropuertonan Mericano, e linea aereonan lo mester bay bek cu nan mesora. Esaki ta conta pa tur compania internacional.



Anteriormente, EgyptAir ya caba a rechasa algun pasahero riba nan vuelonan. Tabata trata aki di cinco Iraki y un homber for di Jemen. E procedencia di e pasaheronan for di KLM no ta conoci.

Fuente: De Telegraaf