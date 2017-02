KLM ta anula 40 vuelo debi na storing na Schiphol

SCHIPHOL – Debi na un storing di computer, e maneho di trafico aereo di Hulanda, KLM mester a anula 40 vuelo. “Ta un respondi cu nos no gusta duna nos pasaheronan,” un vocero a bisa.

Vuelonan yegando Schiphol, ta core cu retraso debi na e storing, pasobra menos avion por baha. Debi cu e 40 vuelonan no por sali for di Schiphol, vuelonan cu ta di regreso tambe a wordo anula. “Esnan cu kier, por cambia nan vuelo,” e vocero a bisa.

Dia trankilo

Schiphol a bisa cu no tin hopi pasahero cu a keda tranca na e aeropuerto. Esaki ta bin, segun Schiphol pasobra hopi pasahero a wordo avisa pa nan aerolinea y e ta relativamente un dia trankilo. E storing a pasa rond di 3’or y mey di atardi.

Segun un vocero, un problema a tuma luga debi na un piesa kibra di computer.

Fuente: RTL Nieuws/ANP