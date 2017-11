Kiwanis One Day tabata exitoso

Diasabra ultimo a tuma luga e evento anual di Kiwanis “Kiwanis One Day”. Ariba e dia aki tur Kiwanis club ta haci un proyecto hunto cu e meta pa finaliza esaki den un dia. Rond di mundo ariba e mes un dia aki tur Kiwanis club ta haci un proyecto grandi comunitario. E idea ta cu tur club ta socialisa cu otro y alabes duna back na nan comunidad. Na Aruba un total di 13 club di Kiwanis cu mas di 225 miembro di e famia di Kiwanis a forma parti di e”Kiwanis ONE Day”, cual ta entre otro; Kiwanis Club of Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach, Kiwanis Club of Young Professionals Aruba, Kiwanis Circle K of University of Aruba, Kiwanis Circle K of Colegio EPI, Kiwanis Key Club Colegio Arubano, Kiwanis Key Club Colegio San Nicolas, Kiwanis Key Club of International School of Aruba, Kiwanis Builders Club Mon Plaisir, Kiwanis Builders Club of Juliana, Kiwanis Builders Club of Colegio San Antonio, Kiwanis Aktion Club Sonrisa y Kiwanis K-Kids of Prinses Amalia Basisschool.

E aña aki e comision di “Kiwanis ONE Day” na Aruba a scoge como proyecto Pasadia Briyo di Solo. E proyecto tabata encera cu tur e miembronan a schuur y verf tur e mesa y stoel nan di luga y asina duna e comedo un cara nobo. Pa termina e dia, tur club por a socializa cu otrocu un tremendo barbeque cu e grill masters di Kiwanis Club of Aruba, a prepara pa tur e miembronan di e famia di Kiwanis.

Den nomber di tur Kiwanis club na Aruba nos kier a gradici tur miembro cu a haci Kiwanis ONE Day uno exitoso. Un danki special ta bay pa nos sponsor nan cu a haci e dia aki posibel; Andina Ice, Caribbean Overseas, Calloway Corporation, IBISA, Kooyman, La Cabana Beach Resort and Casino, Sherwin – Williams Paint Store y Tropical Bottling Company.

Kiwanis ta un organisacion global di boluntario dedica na mehora mundo via un mucha y via di un comunidad cada biaha y tin como lema: sirbiendo e muchanan di mundo. Pa mas informacion di Kiwanis por bishita e website di Kiwanis Internacional na www.kiwanis.org.