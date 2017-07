Kiwanis cu contribucion na tres seleccion hubenil di Basketball

Recientemente, e seleccionan nacional di basketball di U13, U 15 y U18 a biaha y competi na un torneo internacional na Puerto Rico. E torneo aki ta wordo organisa door di FIBA cu e ta federacion internacional di Basketball. Kiwanis Club of Palm Beach a probecha e momento aki door contribui cu e travel shirts pa tur seleccion pa asina nan por representa Aruba dignamente. Kiwanis Club of Palm Beach ta desea tur tres seleccion hopi exito y Aruba ta orguyoso di bosonan caba. Mas cu claro cu e contribucion aki no lo ta posibel sin e sosten di pueblo di Aruba cu ta sostene e eventonan di Kiwanis Palm Beach, manera e Masquerade Party, e Carnaval Tent riba L.G. Smith Boulevard, e Auction Night y e Nostalgia Party.

Kiwanis Club of Palm Beach

Kiwanis Club of Palm Beach Aruba ta forma parti di Kiwanis International, un organisacion mundial di voluntario dedica na cambia mundo, cuminsando na un comunidad y un mucha. Nos ta un organisacion den crecimento, dedica na yuda muchanan di mundo henter hisando nan calidad di bida.

Pa mas information di Kiwanis Club of Palm Beach bishita nos webpage na www.kiwanispalmbeach.com of nos Facebook fan page na https://www.facebook.com/kiwanispalmbeach