Kitchen Table by White hunto cu CEDE Aruba a cuminsa colecta fondo

Desde 1 di januari 2018 a cuminsa cu un cooperacion interesante y valioso entre Kitchen Table by White y CEDE Aruba. E cooperacion ta encera cu Kitchen Table by White ta haci un donacion di 1 US Dollar di cada diner cu ta wordo cumpra. E fondonan cu lo wordo colecta na e manera aki lo wordo uza pa financia campamentonan vacacional pa mucha y hoben den diferente bario. E coleccion di fondo ta andando pa 5 luna caba exitosamente.

Kitchen Table by White ta un restaurant innovativo na Aruba cu ta ofrece un experencia special. E restaurant tin 16 asiento comfortabel y ta ofrece un menu di 7-8 course. Ultimo tempo management di e restaurant tabata tin e deseo di haci un contribucion na actividadnan den nos comunidad. Asina a tuma contacto cu CEDE Aruba pa intercambia di idea y a yega na e idea di colecta sumanan chikito pa campamento vacacional pa mucha y hoben. Pa e aña 2018 a pronostica un suma total di AWG. 7.000,-. E suma aki lo por financia un of mas campamento vacacional.

Sr. Daniel Tecklenborg, director di CEDE Aruba, ta masha contento cu e cooperacion aki. CEDE Aruba ta un fondo y organisacion di desaroyo na Aruba cu ta sostene un cantidad grandi di iniciativanan aki na Aruba. E fondonan di CEDE Aruba ta bin pa un parti for di Gobierno y tambe for di fondonan den exterior, por ehempel Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk. Banda di esaki CEDE Aruba ta para pa innovacion den recaudamento di fondo y ta considera e idea di Kitchen Table by White algo innovativo. Mas cu claro CEDE Aruba a para habri pa maneha e donacion y pa crea mas iniciativanan asina. Durante luna di juli lo publica mas informacion tocante e campamento vacacional cu lo haya sosten.

E cooperacion entre Kitchen Table by White y CEDE Aruba ta contribui na un desaroyo positivo den nos comunidad y ta spera cu otro restaurant y negoshi lo por participa den e idea aki. Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu CEDE Aruba: Tel: 582-7666 of e-mail: [email protected]

