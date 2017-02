A kita obhetonan for di ruta di Carnaval na Playa

Basta hende a bay pone obhectonan riba e ruta di Carnaval na Playa, stoel, palo bloki etc riba acera, pero no ta permiti ya cu despues di 10 Februari ta permiti pa pone esakinan. Polis di Bario hunto cu e personalnan di Balashi a presenta cu pickup y asina pasa full riba Vondelaan te cu L.G Smith Blvd y kita e obhectonan. Si bo kier bo obhetonan por reclama esaki na Warda di Polis Playa diabierna mainta y bo ta haya esakinan bek y despues di atardi bo por pone stoel etc riba e ruta pa tuma bo luga.