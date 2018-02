Kiev: e capital Europeo di maternidad substitui

E demanda di vientranan di huur “a subi probablemente cu 1000% solamente den e ultimo dos aña”, según Sam Everinham, di Families Through Surrogacy, un organisacion sin fin di lucro, cu sede na Australia cu ta asesora potencial mayornan.



Everinham ta agrega, “a bin haya sa di e pais casi accidentalemnte cu e ta un di e poco nacionnan cu ta permiti e turismo pa maternidad substituto.

Ademas di cu e ta legal, e potencial mayornan ta wordo atrai pa e leynan liberal di e pais.

E ley ta reconoce e “futuro mayornan” como e progenitor biologico for di e momento di concepcion y no ta stipula un limite di cuanto mester paga un mama substituto, cual ta esencialmente, un mercado habri den cual muhenan por pidi e suma cu nan ta considera oportuno.

Pero esey no kiermen cu e ta un proceso facil.

Dependiendo di bo luga di residencia, e proceso di saca un baby for di Ucraina por ta un nachtmerrie burocratico y algun pareha mester keda den e pais durante varios luna.

Aunke hopi clinica na Ucraina parce di ta opera cu transparencia y ta trata e mamanan substituto bon, algun di e muhe y profesionalnan di e industria sa di centronan di reputacion pesimo.

Tin historianan no verifica di luganan unda e embryo a wordo intercambia den secreto, denuncianan di mal calidad di control di salud y operadorna cu ta acepta demasiado cliente pa por ofrece un nivel di cuidado adecua.

E Historia di ‘Ana’

‘Ana’ tabata tin 18 aña ora cu el haya sa di maternidad susitituto via un noticia na television.

Recien sali for di scol secundario y e tabata ta planea pa cuminsa traha den un hotel na su pueblo, den e zuidoost di Ucrania, unda cu hopi turista pa wak un kasteel di tempo medieval.

Eynan e lo cobra 200 dollar pa luna, pero el a ripara cu cargando un baby pa otro persona e lo por gana 20 mil dollar.

Pa e standard local, e famia di ‘Ana’ no ta pober. Su mama ta traha den accountant y semper el a apoy’e den su decisionnan.

Pero ‘Ana’ a bisa cu el a wordo atrai pa ta mama sustituto pasobra cu “e tabata kier tin algo mas”, pa por permiti su mes “cosnan caro”, manera drecha su cas, un auto, aparatonan electrodomestico.



Aunke cientos di hende muhe ta haci’e, na Ucraina ainda e tema di maternidad subroga no ta wordo papia abiertamente.

Candidato eligibel

For di 2015, na e huki di Europa aki parehanan stranhero a yega den masa, despues di cu na Asia e industria aki a cuminsa cera, un pa uno, door di denuncianan di explotacion.

Una bes cu el a wordo prohibi na India, Nepal y Tailanda, e parehanan a pone nan wowo ariba Ucraina, un di e luganan unda ainda por huur un vientre pa hopi menos cu Merca.

Tin asina tanto pareha sin yiu cu ta bin nos pais, e ta manera un cinta transportado”, Ana ta bisa, kende a pidi pa no revela su identidad.

Ora cu e tabata tin 21 aña, despues di a traha den e hotel pa un tempo, el a dicidi finalmente pa ta un mama na huur.

Pa e tempo ey, ya caba e tabata tin su propio yiu y el a ripara cu e ta eligibel.

Segun leynan di Ucraina, un mama subrogante mester tin un yiu di su mes, prome cu e carga di otro persona.

Si bo tin bo mesun yiu, ta menos probabel cu bo ta vincula bo mes afectivamente na esun cu bo kier entrega, según personanan cu ta recluta futuro mamanan di huur.

Un biahe largo

Ana cuminsa bishita websitenan caminda cu mamanan subrogante, agentenan, e clinicanan y tur tipo di intermediario ta publica anuncio.

Poco despues el a bay Kiev, e capital, situa na 450 km leu for di su pueblo, pa haci testnan di salud.



Eynan el a firma un contract cu’n pareha di Slovenia cu no por haya yiu.

Ana tabata tin suerte, e embryo a implanta su mes den su matriz e prome biaha cu e proceso di transferencia a wordo haci.



Pero eynan e problemanan a cuminsa.

Segun Ana, e cuidado cu e clinica tabata duna a deteriora rapidamente y cu algun mama substituto a haya problemanan di salud cu no a wordo diagnostica corectamente of no a wordo trata na tempo.

El a publica comentarionan ariba internet pa alerta otro muhenan pero el a wordo reprende door di e agencia y te ainda, e no ta durf di nombranan publicamente.

E baby cu el a duna luz na dje a nace cu bon estado di salud, pero e experiencia a lag’e cu desconfiansa.

Asina mes, un biaha mas e ta bolbe bira un mama substituto, e biaha aki pa un pareha Japones, aunke ainda e no a sali na estado.

E proceso ta wordo trata via un abogado di Kiev y probablemente e lo no conoce e mayornan nunca personalmente.

E biaha aki, Ana a scoge e clinica cu mas cuidao, y si tur cos bay bon, cu su 24 aña, e lo ta mama di tres yiu: uno di dje mes y dos di otro hende.

Fuente:http://www.bbc.com

Comments

comments