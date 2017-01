Kier cambia autonan di combustibel pa coriente: ELMAR cla pa conkista 20% di mercado di auto di Aruba

Durante un evento special teni na nan oficina situa na Hato, ELMAR a trece tur e doñonan di EV cars (autonan electrico) hunto pa asina den un forma ameno siña conoce otro y sondea kico ta e necesidadnan di e comunidad chikito aki, pero cu ta creciendo rapido. Wanda Broeksema gerente di e departamento “Servicio na Cliente” a splica cu a invita tur e doñonan y tur a bin cu nan auto creando un “car show” eynan mes. Un di e prome metanan di e evento ta pa crea un comunidad di EV cars na nos isla. Fuera di esey a invita e car dealernan na e evento special aki pa intercambia ideanan cu tur esunnan interesa.

“E sondeo ta pa nos haya sa mas kico ta e necesidadnan di e comunidad aki, cu ta creciendo poco poco pasobra no tin sentido pa traha riba un infrastructura cu no ta acopla na necesidadnan di e consumidor,” segun Wanda Broeksema. E la sigui bisa cu empleadonan di ELMAR presente a suministra tur informacion na tur cu tabata interesa. “Esaki ta hopi importante pa ELMAR mes y esunnan cu tin un auto di coriente caba y hasta pa esunnan pensando pa cumpra un”.

Na e edificio di ELMAR situa na Hato y na Aeropuerto ya caba tin stacionnan pa recarga autonan di coriente y mester analisa unda mas tin cu bin cu nan pa asina por brinda e servicio adecua.

Business Development Officer na ELMAR, esta Elthon Lampe, cu hopi entusiasmo a bisa cu esaki ta e prome evento di EV Cars cu ELMAR ta tene cu diferente meta. “E prome ta pa crea e EV Community, o sea, crea e ambiente unda tur e doñonan di auto electrico por siña conoce otro, comparti nan experiencia y hopi mas,” e ta splica. Tambe a invita esunnan cu tin interes pa cumpra un di e tipo di autonan aki pa asina nan por tende di esunnan cu ya caba ta disfrutando di nan.

“Naturalmente, ELMAR ta bende coriente y nos ta mira esaki como un mercado nobo pa diversifica. Esaki ta un mercado cu a wordo domina pa añanan largo pa e industria petrolero. Autonan ta core cu gasolin of diesel y na Aruba ainda nos ta hopi dependiente di e combustibel aki. Pero mirando e desaroyo cu tin riba energia sostenibel, unda ya caba nos ta instalando panelnan solar, anto por bisa cu auto electrico tambe ta cay den nos vision di mantene un desaroyo sostenibel,” asina Elthon Lampe a agrega.

Fuera di trece e EV community hunto, tambe ELMAR a organisa e evento aki pa haya informacion di doñonan di EV cars. “Ya caba nos a instala un sistema nobo pa recarga e autonan aki na aeropuerto. E ta un sistema smart cu ora e recarga e auto e ta uza e momentonan oportuno cu tin den e grid y recarga e auto kisas na un tarifa mas abao. Esaki ta loke nos ta focus riba dje awe pa analisa si tin demanda pa e sistemanan aki na Aruba”, di acuerdo cu Elthon Lampe.

No necesariamente e desaroyo nobo y moderno aki lo bay bira un peso mas grandi riba e red di ELMAR, mirando e rumbo cu Aruba ta tumando riba eficiencia di energia. “Si nos mira loke ta pasando den e ultimo añanan na Aruba pa loke ta coriente, anto bo ta ripara cu a bay over na aparatonan mas eficiente. Hopi hende a cambia nan airconan pa inverter y hopi mas. Esey ta nifica cu hopi capacidad riba e red di ELMAR a bira liber. Nos tin un capacidad awor aki pa bay cu sigur un 20% di e mercado di auto. Esey ta hopi auto mes mester bira di coriente,” asina Wanda Broeksema a aclaria.

E evento organisa pa ELMAR haya masha bon reaccion di e invitadonan y tur a pidi pa tene mas di e tipo di eventonan asina, suministra mas informacion posibel y cu nan ta convenci cu educando e publico, lo conscientisa mas hende pa haci e cambio logico pa promove mas sostenibilidad y stuur auto cu ta core riba coriente en bes di gasolin of diesel. ELMAR ta invita tur doñonan di un auto di coriente cu no tabata presente na e evento y cu ta desea di keda na altura di desaroyonan den e industria aki, pa subi e website di www.elmar.aw/ev of check e pagina di ELMAR riba Facebook pa por keda bon informa.