Kico tin pensa di haci riba e blanco di critica cu tin riba Voogdijraad

Voogdijraad ta punto di critica basta grandi y nan ta consciente cu nan ta un di e actornan importante pa trece e solucionnan. Sra. Aisca Barkmeyer, directora di Voogdijraad ta elabora mas ariba esaki.

Nan ta consciente cu nan ta un di e actornan importante pa trece solucionnan. Nan tin e tarea di proteha e menornan, caminda cu e mayornan no por brinda esaki. No ta secreto tampoco, cu tin algun punto cu Voogdijraad ta haya nan enfrenta cun’e, ora nan ta haya casonan di abuso sexual, abuso di maltrato y negligencia. Tin un lista di espera pa por ubica menornan di 12 aña bay ariba. Por drenta den un caso, pero si bo no por saca un menor for di e situacion, et a keda dificil.

Tin algun toolsnan y nan a trece e puntonan aki dilanti. E no ta un cambio cu por bin 1, 2, 3 ya cu e ta un problema di hopi aña. Otro problema ta cu Voogdrijraad a traha cu tiki personal y tin kehonan cu durante añanan a keda acumula y nan ta purbando pa yega na haal in e partinan aki. Pero e no ta facil, pa bo solucion of interveni den un situacion di un menor, si realmente bo no por soluciona esaki, segun Sra. Barkmeyer.

E cambionan principal cu ta bay sinta interdisciplinario, cu ora cu un caso pega, conhuntamente cu otro instancianan, pro sinta hunto y wak dne un combinacion di nos tur, por yega na un solucion pa e famia. Den otro casonan, no tin un quick fix cu awo tur cos ta wordo soluciona. Ta purba na pasa principalmente den cada un caso cu ta wordo gemeld cerca nan. Cada un mucha cu ta pasa door di un situacion penoso, ta uno di mas. E mester ta duidelijk cu tur ta para pa e mesun meta cu abuso den cualkier forma no ta aceptabel.

Mester pensa ariba con ta brinda e ayudo necesario. Den e caso e mama ta cana full su caminda pa busca ayudo. No tin luga pa ubica e menornan den OC por ehempel. Esey ta impedi caba hopi manera cu por traha den dje. Den Voogdijraad, cu e mama ta cana su caminda, esey nifica cu e ta un caso pa nan. Mester compronde kico ta e rol di Voogdijraad. Nan ta haci en todo caso, investigacion,si e ayudo den un cuadro boluntario, si e mayornan a cana caminda of no a cana caminda di busca ayudo y e no a soluciona e problema di e mucha. E ora nan mester haci investigacion pa wak, si por saca un medida di proteccion, caminda e mayornan ta wordo obliga pa sigui un trayecto di ayudo. Nan como Voogdijraad no ta duna e ayudo ey na e personanan; nan ta zorg pa saca e medida di proteccion pa e menor haya e siguridad cu su mayornan obligatoriamente ta bay sigui e trayectoria di ayudo. Paso na final di dia, e realidad ta cu cada mucha ta desea y tin e derecho di lanta den su hogar. Nan ta purba pa crea atrabes di e medida di proteccion, un caminda, un trayectoria cu al final e mucha por desaroya su mes den su seno familiar. Esey ta nan obhetivo.

Tin un lista di espera di casonan di añanan anterior y si kier adresa cada un di e muchanan aki, pa un temporada sigur di un pa dos aña nan mester di mas personal pa atende esaki. Fundacion Sostenemi ta bay wordo ancra den ley, y tur e meldingnan cu nan tin actualmente, nan ta bay traha ariba nan. Voogdijraad y Departamento di Social ta bay haya un presion hopi grandi paso ta bay bira duidelijk ki caminda y trayecto mester traha. Pa soluciona e problema den un manera structural, den e proximo dos pa tres añanan, tur e departamentonan mester ta ekipa cu personal. E luga pa pone e mucha mester t’ey. Famianan di criansa cu si no tin e posibilidad pa pone en internado, un famia di criansa por cuida di e muchanan. Famianan cu no solamente ta meld, tin un ora mayornan pa un tempo defini no por handle nan situacion. E lo ta bon si den famia lo por vang op e muchanan, si nan como mayor por traha ariba na situacion, pa duna e mucha e oportunidad pa lanta den un famia sigur.