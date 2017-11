Kico ta wordo celebra riba Thanksgiving y dicon ta come calacuna?

E di cuater diahuebs di November ta celebra e Dia di Accion di Gracia na Merca of na Ingles Thanksgiving. Ta trata aki di un festividad hopi popular caminda cu e famianan ta reuni pa come un calacuna gigante. Pero, pakico nan ta come calacuna? Con e tradicion aki a cuminsa?

Kico ta celebra y pakico?

Tur cos a cuminsa na 1620, ora cu un barco a sali for di Inglaterea cu 102 pasahero direccion mundo nobo. Despues di 66 dia di biahe, e prome colononan aki a yega na Plymouth, loke actualmente ta e estado di Massachusetts y a cuminsa traha un aldea.

E prome winter tabata asina duro cu solamente e mita di e colononan a sobrevivi. Na Maart di 1621, nan a ricibi bishita di e Indjannan, cu a splicanan con pa cultiva maishi, pisca of evita matanan venenoso. Asina, a cuminsa na forha un aliansa entre e tribu local y e colononan Europeo, cu a dura ma di 50 aña.

Dicon ta come un calacuna riba Dia di Accion di Gracia?

Ora cu e luna di November yega y e colononan a recoge e prome cosecha di maishi cu nan a cultiva, nan a prepara un fiesta pa celebra esaki y a invita un grupo di nativonan Mericano. E celebracion a dura tres dia y e ta conoci como e prome Accion di Gracia di historia.

E indjannan a hiba calacuna y carni di bina, mientras cu e colononan a prepara diferente tipo di grano. P’esey, e calacuna a converti den e simbolo principal di e festividad aki, caminda cu famianan ta celebra un gran bankete tur hunto.

Tras di e prome celebracion, e Dia di Accion di Gracia a tuma luga durante mas di dos siglo den e colonianan y den e estadonan te ora cu na 1863, e no a wordo declara como festividad nacional. Sin embargo, te cu 1941 ora cu ex presidente Theodore Roosevelt a traslada e Accion di Gracia pa e di cuater diahuebs di November.

