Kico a pasa cu Union Sindical den 2016 cu no a sigui

Den 2016 Union Sindical a lanta bek cu metanan pa cuminsa tuma accion. Pero na caminda esaki a caba. A puntra Hubert Dirksz di FTA kende ta vocero di Union Sindical kico a pasa.

El a responde cu a reuni na hopi occasion. E idea tabata pa traha hunto di berdad y ta un forsa cu por a atende cu e situacion di e trahado y cu por a pone e dunado di trabao y Gobierno y politiconan respeta e trahado, pero lamentablemente, esey no a pasa.

Ta lamenta esey y ta haya cu ta na su luga cu tin un forsa sindical fuerte. Por a mira loke a pasa na Corsou, maske cu tabata un momento pa accion, na momento cu tabata tin un problema na e refineria, cu un sindicato a bay den un accion. El a haya un backup masha fuerte mes di parti di e sindicatonan cu te hasta di banda di FTA, nan tambe a colabora, combersa cu nan. Na Aruba esey falta y a pasa e momento ey caba pa tin un union mas fuerte. Ta spera cu na 2017 e lo ta diferente y si esaki no ta e caso logicamente FTA si lo sa di haci su best pa bay dilanti pa atende e problemanan cu tin. Si no tin un union ta haya awor aki tin algun sindicato cu ta atende poco poco. Uno pa uno, a mira Serlimar, ta mira den e caso aki di Douaneronan, a mira varios sindicato a haya nan cu ta atende asuntonan di un empresa. Mientras cu FTA ta atende un empresa aki, tin empresa aya banda cu ta yen di problema. Tin asuntonan cu ta touch nos tur, e comunidad completo ta wordo afecta. Pero sindicatonan no por yega na un entendimento pa atende e problemanan aki. No ta corecto. E no ta na su luga pa un pais den e temponan aki cu ta asina necesario, un forsa social, pa watch kico ta pasa y pa pusha pa e desaroyo corecto tuma luga riba e pais. Esey, si ta FTA so mester hacie, nan lo haci’e.

Criminalidad tabata un punto di preocupacion di Union Sindical pero no a sigui. E ora kico ta bay haci cu e tema aki den 2017.

Nan a crece apesar di tur situacion. Tin biaha ta haya hopi critica. Por ehempel riba marcha di criminalidad. FTA a haya critica, mientras cu FTA ta e sindicato cu a cuminsa ta denuncia e problema aki. FTA a yama pa bay dilanti, pa no permiti esaki mas. Pero na momento cu accionnan asina haya color politico, e no ta yuda. Pasobra ora e atracador bin cerca bo, e no ta puntrabo ki color politico bo tin. E ta bay pabo. Segun Dirksz, laga nos bira serio den esaki. E ciudadano mester habri wowo, sindicatonan mester habri wowo y politiconan mester bira serio.