Kibra Cabes, Cash Edition proximamente atrabes di Power FM

Power FM lo bay cuminsa cu nan siguiente edicion di Kibra Cabez, Cash Edition. Sr. Ivan Kelie Jr., di Power FM, ta splica mas.

Dia 20 di Mei, hunto cu nan asociadonan prinicipal, Aruba Bank y Ultimate Automobiles, lo presenta e programa sumamente entretenido, educativo y social, Kbra Cabez II, Cash Edition. Esaki ta trece famianan hunto, unda cu na un forma divertido ta sinta hunto y competi ken ta contesta e pregunta corecto, si of no. Educativo ta para pasobra ta siña cosnan cu nos a lubida y e di tres punto, social. Esaki ta pa participantenan ta siña conoce otro, na unmanera masha ameno, hunto den un solo programa.

KIbra Cabez a cuminsa na 2015, den lunanan di October, November y December, unda cu a logra regala un premio maximo, cortesia di Hagemeyer cu tabata un completo make over, for di set di cama te cu airco, cortesia di Frio Max y un smart tv, 40”. Hunto cu esaki, Aruba Airlines a regala dos pasashi ida y buelta pa Miami.

Un danki special ta bay na Aruba Bank y Ultimate Automobiles, Aruba Lottery, Do It Center, Web Aruba NV, Fast Delivery, Tec Inc., y Power Fm bou direccion di Sr. Ruben Garcia, Power Tv bou direccion di Jason Margarita, Elite Production, Bright Bakery.

Con e wega ta hinca den otro? Sr. Ivan Kelie ta splica cu nan tin 5 Rangers, Julie Julie, Ruben Garcia, Ralph Maduro, King Arthur y Beatz Ent., kendenan ta e 5 anchornan cu ta cubri for di 8 or di mainta, te cu 8 or di anochi. Cada un di e rangernan aki, tin e tarea den nan team. E rangernan na nan turno, entre nan fanatico pa inscribi den nan team. E aña aki lo tin un maximo di 25 participante den un team y mester ta 18 aña pa participa. E ultimo dia pa inscribi ta dia 7 di Mei pa 12 or di anochi, Tur cu drenta despues, ya no ta valido mas. Lo controla e registracion y e 25 nan pa keda team lo pasa over pa e siguiente rond.

Por bisa cu e competencia ta cuminsa caba entre e locutornan y e participantenan cu ta inscribi na tempo. Riba Facebook di Power Fm, Aruba Bank y Ultimate Automobiles tur hende por aprecia e poster di KIbra Cabes nr.2. Cada compania lo trece esaki na nan forma.

Importante ta pa e participante click ariba e link pa habri e formulario di inscripcion, yenando su datonan personal. E participante por kies via cual Facebook e ta registra y e ta kies den ken su team e kier ta.

E prome 5 nan cu registra valido pa cada un di cada team, den e prome ora, na momento di lansa e link oficial den aire, e conteo ta cuminsa. E 5 nan ta haya un pase directo pa ta presente den e competencia. E otro nan, lot lo dicidi pa nan, for di nan tombola. Si bo nomber sali, bo ta participa. Ora cu anuncia “tempo”, cu e link ta publica, uno pa cada team ta haya un pase directo pa e competencia.

Genero di e aña aki. Tin genero general, tur rond mundo, team Aruba, di su historia te cu awo tema trafico, pa tur esunnan cu tin rijbewijs, tema riba genero di musica, tema skucha, pensa y contesta. Y e tema cu mas gusta, ta hibabo bek vijfde klas basisschool.

Riba mesa, tin 9 envelope cu ta bay dos tanda. Den cada envelope grandi, tin 5 envelope chikito, unda cu tin 5 pregunta. Un participante ta kies un envelope grandi, e participante ta pas’e rond, pa cada participante contesta un pregunta. Esey ta haci’e mas eerlijk posibel.

Tur pregunta ta multiple choice, menos esun di 5e klas. E participante ta contesta den un tempo reglamentario y te otro participanteann ta yena ariba un papel. Despues ta recoge e papelnan, duna e hues di mesa.

Despues ta pasa pa e participante na turno, y si e contesta corecto, e ta haya 15 punto. Si e no ta corecto, ta wak e otro 4 participantenan, ken tin e corecto. Cada un di nan cu tin’e corecto, lo haya 10 punto.

Clasificacion pa siguiente buelta, ta a base di puntuacion atrabes di e simannan. Asina den un fase di elimiacion, ta bay ta eliminando un pa un te ora yega 9 siman. Despues di 9 siman lo keda 3 participante, un ganado, y ganadonan di e di dos y di tres premio.