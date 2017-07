KIA y Cruz Cora a cera acuerdo di cooperacion

Recientemente tabata tin firmamento di un acuerdo di cooperacion entre Cruz Cora y KIA, pa asina bin cu un programa pa yuda e prezonan cu ta cera pa nan tin un miho calidad di bida y tambe mehora nan actitud mientrad cu nan ta cera pa e tempo cu nan a wordo condena.

Director di KIA, Rocco Tjon, a splica cu sigur e programa aki lo ta di gran ayudo. Di parti di KIA, Rocco Tjon, a firma cu Cruz Cora un protocol di cooperacion. No ta e prome biaha cu KIA ta traha hunto cu Cruz Cora. Na comienso di aña, tur e trahadonan na KIA a ricibi un curso den nan BHV cu ta importante pa e siguridad interno na KIA sigui aumenta. Tambe tin un curso andando, caminda e esencia su tras tambe ta pa duna detenidonan norma y balornan, siñanan esaki, pero tambe na final di dia pa aumenta e siguridad den KIA. Awe nan a firma e acuerdo di cooperacion, cual ta un punto hopi importante pasobra como KIA, e vision cu tin ta pa atrabes di maneho, haci e chens cu un detenido por drenta bek den comunidad. Kier optimalisa esaki. Juist e ta door di acuerdonan asina aki cu socionan den comunidad, ta bay haci esaki mas y mas realisabel tambe. Pesey tambe e ultimo aña a traha duro na KIA pa asina percura pa KIA wordo mira tambe como un organisacion confiabel y cu esey Tjon ta referi cu si traha hunto cu un partner cu e por ta sigur cu actividadnan cu tin programa cu nan, ta sigui. Tin continuidad den tur cos den loke nan ta haci. No solamente pa KIA, pero pa Aruba en todo caso, toch un momento importante pasobra mas chens un detenido tin pa echt por integra bek den comunidad, na final, e chens cu e lo bay comete un acto malo ta bira mas chikito, segun Tjon.

Bisando esey, Tjon ta gradici director di Cruz Cora pa e oportunidad aki y cu esey, a firma e protocol di cooperacion.

Tjon a sigui splica cu educacion pa detenidonan ta tuma luga. Tin masha hopi curso andando. Por ehempel recien den prensa a sali un publicacion di shete detenido cu a gradua como lasser. No ta algo incidental. E ta parti integral di un leerwerktraject. Nan no ta gradua solamente den KIA, sino for di KIA nan ta haya un trabao den e area ey. Tambe nan ta haya les di Ingles y Hulandes. Den Augustus nan lo cuminsa cu un curso hunto cu Ibisa pa lidernan den recreacion. Den pasado tabata tin cursonan di electro, cu tambe tin diferente hende cu a gradua y tur e tipo di cursonan aki ta hunto cu Enseñansa pa Empleo. Asina por sigui menciona diferente curso. Tambe tin un curso andando di spuit y kita deuk di auto. Tin hopi curso andando na KIA na bienestar di e detenidonan, segun Rocco Tjon.

A puntra sr Tjon si tin plan pa cera mas acuerdo asina aki pa yuda nos prezonan ora nan sali for di KIA.

KIA su intencion ta pa cera mas acuerdo cu otro organisacionnan, pasobra ta importante cu prome cu e detenido sali for di KIA, ya caba e tin un luga caminda cu e por traha pa asina ora cu e sali e ta bira mucho mas facil pa e por sigui riba e bon rumbo cu ya caba for di den KIA ta purba di pone nan riba dje.

Pa tur curso, segun Tjon, cada detenido cu bin, tin un intake ta tuma luga. A base di e intake aki y na mesun momento e interes di e detenido, ta laga nan participa na cierto cursonan. Pasobra realidad ta cu no ta tur hende por ehempel tin aanleg of interes tambe den cierto tipo di curso.

Esunnan cu kier, sigur KIA lo haci su posibel pa brinda nan e oportunidad eynan tambe.

Banda di e tipo di cursonan, tin aggresieregulatie training, tin gruponan di combersacion. KIA tin hopi profesional ta traha eynan. Tin trahadonan social, tin psicologo, dokter, verpleegkundigen y tur hunto, hunto cu e bewakernan, ta trata en todo caso di brinda tur hende algo, segun e director di KIA.