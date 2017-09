Ki ta pasa cu bo curpa si bo drumi cu BH?

Tin hopi mito rond di drumi of no cu BH. Un di nan ta, cu tin mas probabilidad di desaroya cancer na pecho.

Aki nos lo bisabo kico en realidad ta pasa cu bo curpa.

Di acuerdo cu un articulo publica pa Cosmopolitan UK, un di e mitonan ta cu si nos drumi cu BH, nos pechonan lo ta menos slap, pero dr. Seth Rankin, fundado di e Clinica di Dokter di London, a comenta cu e flacides ta un hecho inevitabel, ya cu e tehido di e pechonan ta perde su elasticidad cu tempo. Den otro palabra, no tin awa pa laba, ta slap nan ta bira.

Cancer di pecho tampoco no ta influi si bo ta drumi of no cu BH, aunke e no ta caus’e, e no ta bon a bo haci’e tampoco, ya cu si e BH ta demasiado preta, e por restringi e suministro di sanger pa e pechonan y e areanan rond di dje.

Mescos cu ta pasa cu e sistema linfatico: un BH preta por restringi e fluho di e linfa pa e ganglionan linfaticonan improtante, loke ta dificulta e funcion vital di e sistema di expulsa e desechonan toxico di e curpa.

Tuma esaki na cuenta, prome cu bo dicidi drumi cu BH, pensa den bo salud prome cu kere den mitonan cu ta primintibo beyesa.

