Keto bay tin companianan cu ta keda trata nos hendenan local malo

Ta hopi di lamenta cu keto bay compania ta keda trata nos hendenan local malo na pia di trabou y ta hasta menasa si bira miembro di un sindicato pa cua aki Sr. Diego de Cuba di STA ta contento cu a gana e referendum pero no mester hasi esaki cu menasa segun Sr. Diego de Cuba.

Si e trahadonan tabata contento, e ora nunca nan lo no a pidi presencia di un sindicato. Pero despues di a combersa cu e trahadonan di Aviation Security y nan deseo tabata pa tin un sindicato.

Sigur un 95% di e compania aki, ta part- timers. Ainda no por compronde con esaki por a wordo permiti pa asina tanto tempo. Aparte di esaki, tin un gerencia, cu ta harass e trahadonan mentalmente. Esey ta sosode den e compania aki. Ta straf e trahadonan manera cu ta mucha chikito e trahadonan ta. Tin un voortrekkerij di otro mundo, segun Sr. de Cuba. Tambe tin e hecho cu nan no sa unda nan placa di pensioen ta wordo deposita. Y algun di e trahadonan a bay Belastingdienst y a averigua cu tin di e trahadonan aki nan placa no ta yega Belastingdienst.

Tin hopi cosnan incorecto ta pasa den e companianan. ANticipando ariba e reunion pa e resultado di e referendum, STA a manda un carta pa mediado di gobierno pidiendo intermediacion di inmediato, mirando cu e gerencia di compania a menasa cu si STA gana e referendum, e lo declara e compania na bancarota y lo lanta un compania nobo y saca e trahandona cu a bay pro sindicato afo. Y ta e clase di abusonan aki cu no por sigui pasa na Aruba.

SIndicato STA a manda tambe un copia di e carta pa Minister di Labor, pero lamentablemente STA no tabata sa cu Minister Bermudez lo a tuma e cartera over for di Paul Croes, cu ta riba un schaakmaat aworaki.

Menasa contra di un trahado ta inaceptabel den e temponan aki, e ta un menasa contra di e clase obreril y contra di e democracia di un pais. No por ta asina cu un trahado ta bringa pa su derecho, y e compania ta menasa e trahadonan dia aden, dia afo. Tin yen sorto di harrasment, cu e compania a haci cu su trahadonan, pero sindicato no por bisa nan den prensa, pa motibo di sushi cu nan ta.

Tur esaki tambe cu e trahadonan a vota pa sindicato STA, pa  asina purba na pone un punto final na e abuso cu ta tumando luga den e compania aki. Esaki no ta e unico, pero tin hopi. Pero lamentablemente cu Departamento di Labor, mirando e feedback cu Sindicato ta haya, esaki ta laga masha hopi di desea. Sindicato STA lo pidi un reunion tambe cu Departamento di Labor, pa wak si tin complice eyden.

Tur hende sa kico a pasa cu Minister Paul Croes, y tur hende sa cu ta un investigacion grandi a wordo poni ariba pia, pero Sr. de Cuba no ta ken pa husga, pero si e caso aki lo tin un rabo largo su tras. Sindicato STA ta sali na defensa di e clase trahado. A keda demostra cu e trahadonan kier un cambio pa e compania unda nan ta trahando. Y sindicato lo haci nan maximo, pero mirando e tanto porkeria cu a pasa den e compania aki, nan no sa cuanto tempo e lo dura pa drecha e situacion bek manera debe ser. Trahadonan na Aruba, merece miho. Asina Sr. Diego de Cuba a finalisa bisando.